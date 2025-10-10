Μέση Ανατολή: Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΓΙΑΛ ΖΑΜΙΡ

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την Πέμπτη (9/10) τους άνδρες του στη Λωρίδα της Γάζας να μη μειώσουν το επίπεδο επαγρύπνησής τους ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ισραήλ: Η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα – Διέρευσε έγγραφο της συμφωνίας

«Σας ζητώ, ενώ όλο το Ισραήλ παρακολουθεί στις οθόνες του και γιορτάζει (τη συμφωνία για) την απελευθέρωση των ομήρων, να παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Ο εχθρός είναι εδώ, ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε», σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

«Η δουλειά μας δεν τέλειωσε ακόμη· δεν θα αναπαυτούμε ωσότου δούμε τον τελευταίο όμηρό μας να επιστρέφει, τον τελευταίο πεσόντα να κηδεύεται και εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», συνέχισε.

Μιλώντας για «ιστορικές μέρες», ο επικεφαλής του επιτελείου υποστήριξε πως ήταν η στρατιωτική πίεση και ιδίως οι χερσαίες επιχειρήσεις που συνέβαλαν κυρίως να δημιουργηθούν «οι συνθήκες» για την αναμενόμενη επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

«Πρέπει να διαχειριστούμε τη μετάβαση στην κατάπαυση του πυρός με μετρημένο, επαγγελματικό και συντεταγμένο τρόπο. Η ασφάλεια των στρατιωτών μας είναι στην κορυφή του επιχειρησιακού καταλόγου προτεραιοτήτων», ανέφερε.

