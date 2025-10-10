Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στο Φανάρι ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών – Έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στο Φανάρι ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών – Έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών, νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Ο νέος ηγούμενος ζήτησε και έλαβε την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, τον οποίο και ενημέρωσε για την πορεία των ζητημάτων που απασχολούν την μονή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον συνεχάρη για την επάξια εκλογή του και του ευχήθηκε καλλίκαρπη διακονία στα νέα πολυεύθυνα καθήκοντά του προς όφελος της αρχαίας Μονής Σινά. Εξέφρασε δε προς τον ίδιο και την περί αυτόν αδελφότητα την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς.

Ο κ. Συμεών συνοδευόταν από το μέλος της σιναϊτικής αδελφότητας αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελο Μαραγκουδάκη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

