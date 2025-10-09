Μία χαμένη γλώσσα αρχαίου πολιτισμού ήταν μπροστά στα μάτια των αρχαιολόγων εδώ και χρόνια – Ίσως ξαναγράψει μεγάλο τμήμα της Ιστορίας

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Η Τεοτιουακάν ήταν μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Φωτογραφία: C. Helmke
Η Τεοτιουακάν ήταν μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Φωτογραφία: C. Helmke

Στο απόγειο της δύναμής της, η αρχαία πόλη της Μεσοαμερικής, η Τεοτιουακάν, κοντά στη σημερινή πόλη του Μεξικού, είχε πάνω από 125.000 κατοίκους. Ο πρώτος οικισμός της πόλης, ξεκίνησε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης του Μεξικού, γύρω στο 100 π.Χ. Περίπου 350 χρόνια αργότερα, η Τεοτιουκάν ήταν μια πόλη με πολλές, εντυπωσιακές πυραμίδες, θρησκευτικούς ναούς και οικιστικές δομές όπου έμεναν πολλές οικογένειες.

Επιστήμονες ανακάλυψαν μία άγνωστη λίμνη της Αρχαίας Ολυμπίας – Οι Αγώνες διεξάγονταν στις όχθες της, αλλά κανείς δεν γνωρίζει γιατί δεν αναφέρεται σε κανένα γραπτό κείμενο

Πέρα από όλα τα τεχνουργήματα και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της πόλης που έμειναν πίσω, τους ερευνητές βασανίζει ένα διαχρονικό ερώτημα: «Ποια ήταν η γλώσσα που μιλούσαν οι πολίτες της Τεοτιουακάν;»

Η απάντηση στο ερώτημα έχει σημαντικές ιστορικές συνέπειες, αφού θα δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν τον πολιτισμό της πόλης σε έναν από τους πιο μεταγενέστερους πολιτισμούς της Μεσοαμερικής, όπως τους τους Μάγια και τους Αζτέκους.

Μοναδική ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Τα μυστικά πίσω από το πολυτελές «σπα» που βρέθηκε στο σπίτι ενός επισκόπου της Βυζαντινής περιόδου

«Στο Μεξικό υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί πολιτισμοί. Ορισμένοι μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Άλλοι, δεν είναι τόσο βέβαιο», εξηγεί ο ανθρωπολόγος από το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Magnus Pharao Hansen. «Ένα από αυτά τα μέρη, είναι και η Τεοτιουακάν. Δεν γνωρίζουμε ούτε ποια γλώσσα μιλούσαν οι άνθρωποί της, ούτε με ποιους μεταγενέστερους πολιτισμούς συνδέονται».

Η απάντηση του μυστηρίου ήταν γραμμένη στους τοίχους – αλλά κανείς δεν γνωρίζει τη γλώσσα

Έπειτα από προσεκτική ανάλυση, ο Hansen και ο συνάδελφός του, Christophe Helmke, θεωρούν ότι έχουν βρει την απάντηση και τα στοιχεία βρίσκονταν ανέκαθεν μπροστά στα μάτια των αρχαιολόγων.

Εκπληκτική ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αγορά 1.800 ετών στην «πόλη της Μητέρας Θεάς»

Η θεωρία τους αναλύεται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Current Anthropology και εστιάζει σε ένα από τα πιο παραστατικά έργα που άφησαν πίσω τους, οι άνθρωποι της Τεοτιουακάν.

Ενώ ο χρόνος έχει καταστρέψει μεγάλο κομμάτι της πόλης, οι πολύχρωμες τοιχογραφίες της Τεοτιουακάν, έχουν αντέξει.

Παράδειγμα από λογογράμματα των Τεοτιουακάν. Φωτογραφία: Christophe Helmke / University of Copenhagen
Παράδειγμα από λογογράμματα των Τεοτιουακάν. Φωτογραφία: Christophe Helmke / University of Copenhagen

Οι ερευνητές διαφωνούν εδώ και δεκαετίες σχετικά με τον αν η τέχνη τους είναι μόνο απεικονιστική ή αν υπάρχουν και γλωσσολογικές αναπαραστάσεις. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, ισχύουν και τα δύο.

Το γραπτό τους σύστημα, είναι εξέλιξη της πρώιμης γλωσσικής οικογένειας της Μεσοαμερικής, που είναι γνωστή ως Ουτο-Αζτεκική.

Ενώ αυτές αργότερα επηρέασε τη γλώσσα Νάουατλ, των Αζτέκων, η Ουτο-Αζτεκική χρησιμοποιούνταν πολύ πριν από τη δημιουργία του πολιτισμού.

Ο Hansen με τον Helmke υποστηρίζουν ότι, η τέχνη της Τεοτιουακάν, αποκαλύπτει μια Ουτο-Αζτεκική γλώσσα, χρησιμοποιώντας φωνητικά σύμβολα και λογογράμματα. Λογόγραμμα είναι ένα σύμβολο που αναπαριστά μια ολόκληρη λέξη – όπως ο αριθμός 4, σημαίνει τέσσερα.

Οι προκλήσεις της αποκρυπτογράφησης

Η αποκρυπτογράφηση της τέχνης, είναι τόσο δύσκολη όσο ακούγεται. Ως παράδειγμα, οι ερευνητές φέρνουν το λογόγραμμα ενός κογιότ. Σε ορισμένες περιπτώσεις το λογόγραμμα στοχεύει μόνο στην αναπαράσταση του ζώου.

Σ’ άλλες περιπτώσεις, αποτελεί τμήμα ενός εικονόγριφου (εικονογραφημένου γρίφου) που σχηματίζει μια μόνο λέξη – μια έννοια που δεν αποδίδεται γραπτά μόνο μ’ ένα λογόγραμμα.
Εν τω μεταξύ, η Ουτό-Ατζεκική που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι της Τεοτιουακάν, δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή.

Αυτό σημαίνει πως, οι σύγχρονοι μελετητές καλούνται ν’ αναδομήσουν τη γλώσσα, ενώ παράλληλα θα τη χρησιμοποιούν για την αποκρυπτογράφηση των τοιχογραφιών, και αντίστροφα.

«Δημιουργήσαμε τη βάση για την κατανόηση των κειμένων»

Παρά τη ενδελεχή δουλειά που απαιτείται, η ομάδα πιστεύει πως, αυτός είναι μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί ν’ αποκρυπτογραφηθεί η γραπτή γλώσσα.

«Αλλιώς θα είναι σαν να προσπαθούμε ν’ αποκρυπτογραφήσουμε τ’ απόκρυφα κείμενα των ρουνόλιθων με βάση τα νέα Δανικά», εξηγεί ο Helmke.

Η κατανόηση της γλώσσας αυτής, μπορεί να ξαναγράψει μεγάλο τμήμα της ιστορίας της Μεσοαμερικής.

Σήμερα, οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν πως ο λαός που αργότερα εξελίχθηκε στους Αζτέκους, μετανάστευσε στο κεντρικό Μεξικό μετά την πτώση της Τεοτιουακάν, περίπου το 550 π.Χ., ενδεχομένως λόγω κλιματικής αλλαγής ή εσωτερικής αναταραχής.

Αν ισχύει η θεωρία, αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι που μιλούσαν τη Νάουατλ, έφτασαν στο κεντρικό Μεξικό πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι θεωρούταν πριν, άρα ήταν άμεσοι απόγονοι των Τεοτιουακάν.

Παράλληλα, οι συγγραφείς της μελέτης συμφωνούν ότι η εργασία είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχουν αρκετά συγκριτικά κείμενα.

«Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την υπόθεσή μας, αλλά προς το παρόν πρέπει να εστιάσουμε στα κείμενα που έχουμε να μελετήσουμε», εξήγησε ο Hansen.

Μέχρι τότε, η προσέγγισή τους, αποτελεί ένα καινοτόμο μονοπάτι για τις σπουδές της γλωσσολογίας.

«Κανένας άλλος πριν από εμάς δεν γνώριζε κάποια γλώσσα που να ταιριάζει στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο για ν’ αποκρυπτογραφήσει το γραπτό αυτό σύστημα», σημείωσε ο Hansen.
«Έτσι, δημιουργήσαμε μια μέθοδο ως βάση για όλες τις άλλες, ώστε να διευρυνθεί η κατανόηση των κειμένων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
15:05 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ένας αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη Γη και κανείς δεν το κατάλαβε εγκαίρως

Πριν από λίγες μέρες, ένας μικροσκοπικός αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη Γη – στην τροχιά του ...
11:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Απρόσμενη ανακάλυψη για την τριχόπτωση: Φυσικό σάκχαρο σε μορφή τζελ μπορεί να είναι η λύση για τη φαλάκρα

Το 2024, επιστήμονες ανακάλυψαν μια πιθανή νέα θεραπεία για την ανδρογενετική αλωπεκία, δηλαδή...
08:08 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε βασιλική μήκους 30 μέτρων σε ιερή πόλη που αναφέρεται 8 φορές στη Βίβλο

Κρυμμένη στις αχανείς κοιλάδες της κεντρικής Ανατολίας, η αρχαία πόλη Λύστρα, έπειτα από αιώνε...
23:02 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ερασιτέχνης ανιχνευτής μετάλλων έψαχνε στο ίδιο χωράφι επί 6 χρόνια και τελικά ανακάλυψε ρωμαϊκό θησαυρό 1.900 ετών – «Eίναι μοναδικό»

Ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων από την Αγγλία, αφιέρωσε έξι χρόνια από την ζωή του σε ένα σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης