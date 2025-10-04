Εκπληκτική ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αγορά 1.800 ετών στην «πόλη της Μητέρας Θεάς»

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην Μητρόπολη, στη Σμύρνη, έφεραν στο φως μια ρωμαϊκή αγορά 1.800 ετών, την καρδιά του οικισμού. Σύμφωνα με τους μελετητές, μπορεί να είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο που έχει ταυτοποιηθεί στην πόλη.

Η Μητρόπολη ήταν τμήμα του Ελληνιστικού Βασιλείου της Περγάμου. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πόλη είχε φτάσει στο απόγειο της πολιτιστικής και οικονομικής της ζωής. Στην Μητρόπολη υπήρχε ναός αφιερωμένος στον θεό Άρη – ένας από τους δύο γνωστούς ναούς του είδους που έχουν ανακαλυφθεί.

Έχουν ανακαλυφθεί ακόμη και ευρήματα της μυκηναϊκής εποχής. Η Μητρόπολη, γνωστή και ως «Πόλη της Μητέρας Θεάς», βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Γενικöι (Yeniköy) και Οζμπέι (Özbey) στο Τορμπαλί.

Οι ανασκαφές είναι αδιάλειπτες από το 1989, όταν ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού, με την υποστήριξη της μητροπολιτικής κοινότητας της Σμύρνης, της κοινότητας του Τόρμπαλι και του ιδρύματος Sabancı. Επιστημονικός διευθυντής, είναι ο καθηγητής Δρ. Serdar Aybek από το πανεπιστήμιο Dokuz Eylül University, και υποδιευθυντής ο Δρ. Burak Arslan από το πανεπιστήμιο της Σμύρνης.

H τελευταία αρχαιολογική αποστολή στην Μητρόπολη, έφερε στο φως ένα μεγάλο εμπορικό ρωμαϊκό σύμπλεγμα, χτισμένο στις νότιες πλαγιές της πόλης.

Σύμφωνα με τον Δρ. Arslan, “μπορεί να είναι το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο που έχει ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Μητρόπολη.

Η αγορά είχε σχεδιαστεί ως τμήμα της επέκτασης της πόλης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, με στοές από κιονοστοιχίες Δωρικού ρυθμού”.

Κατασκευή και λειτουργία

Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι κατά μήκος των στοών, υπήρχαν καταστήματα. Τα πεζοδρόμια με μωσαϊκά που ανάγονται στον 2ο αιώνα π.Χ., αποκαλύπτουν έντονη εμπορική δραστηριότητα. “Οι πολίτες έμπαιναν περνώντας από τις κιονοστοιχίες και διεκπεραίωναν τις καθημερινές τους συναλλαγές και αγορές”, εξηγεί ο Arslan.

Η αγορά φαίνεται πως, εξακολουθούσε να λειτουργεί μέχρι τον 5ο ή τον 6ο αιώνα π.Χ.

Σημάδια από σεισμό

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως, το κτίριο έπαψε να είναι λειτουργικό εξ αιτίας κάποιου σεισμού. “Οι κίονες κατέρρευσαν προς τα μέσα, ένα μοτίβο που παρατηρείται στις σεισμικές καταστροφές”, σημειώνει ο Arslan.

Οι ανασκαφές στον χώρο με τον σημαντικό αρχαιολογικό πλούτο, θα συνεχιστούν.

Ιστορικό πλαίσιο

Η Μητρόπολη, ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., ως ελληνιστική ακρόπολη και επεκτάθηκε στην πεδιάδα στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Περιόδου. Η πόλη κατοικήθηκε μέχρι τον 14ο αιώνα π.Χ.

Οι ανασκαφές μέχρι σήμερα, έχουν φέρει στο φως ένα θέατρο, μια στοά, λουτρά, ναούς και πλούσια διακοσμημένα μωσαϊκά, κάνοντας την Μητρόπολη έναν σπουδαίο χώρο της δυτικής Ανατολίας.