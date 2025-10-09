Τραμπ κατά Ισπανίας: «Θα έπρεπε να τους πετάξουμε έξω από το ΝΑΤΟ» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά αιφνιδιάσε με δήλωσή του με την Ισπανία να μπαίνει αυτήν την φορά στο στόχαστρό του.

Τραμπ για τη λύση των δύο κρατών στη Γάζα: «Δεν έχω άποψη – Ό,τι συμφωνήσουν»

Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πέταξε τη… «βόμβα».

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον Φινλανδό πρόεδρο να μένει… στήλη άλατος και να δείχνει ότι δεν ξέρει τι να απαντήσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:33 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΟΗΕ: Σχέδιο 60 ημερών για τη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης ...
00:25 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στο Φανάρι ο νέος ηγούμενος της Μονής Σινά κ. Συμεών – Έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματοποίησε, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο εψη...
23:50 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Γκαϊλενκίρχεν

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στη ΝΑΤΟϊκή βάση στο Γκαϊλενκίρχεν της Βόρειας ...
23:27 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά τα εμπόδια είναι μπροστά – Ανάλυση BBC

Η συμφωνία για την εκεχειρία στην Γάζα αποτελεί σημαντική πρόοδο, δεν σημαίνει όμως  ότι ο πόλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης