Τραμπ κατά Ισπανίας: «Θα έπρεπε να τους πετάξουμε έξω από το ΝΑΤΟ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά αιφνιδιάσε με δήλωσή του με την Ισπανία να μπαίνει αυτήν την φορά στο στόχαστρό του.

Στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ πέταξε τη… «βόμβα».

«Όπως γνωρίζετε, ζήτησα να δαπανήσουν 5%, όχι 2%. Πολλοί θεώρησαν πως δεν επρόκειτο να γίνει. Αλλά έγινε, σχεδόν από όλους. Είχαμε κάποιον που υστέρησε, την Ισπανία (…) Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά εντάξει. Ίσως να έπρεπε να τους πετάξουν έξω από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, με τον Φινλανδό πρόεδρο να μένει… στήλη άλατος και να δείχνει ότι δεν ξέρει τι να απαντήσει.