Ισραήλ: Η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα – Διέρευσε έγγραφο της συμφωνίας

διεθνή

ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

ΟΗΕ: Σχέδιο 60 ημερών για τη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιώσαντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X.

Βάσει της συμφωνίας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Γάζας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη 72ωρης περιόδου κατά την οποία η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Διέρρευσε το έγγραφο της συμφωνίας

Διέρρευσε το έγγραφο της συμφωνίας που υπογράφηκε στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το έγγραφο που δημοσίευσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ΚΑΝ, με τίτλο «Βήματα εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου Τραμπ» για ένα «ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου στη Γάζα», περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με πρώτο την ανακοίνωση του Αμερικανού ηγέτη για «το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό».

Το δεύτερο βήμα ορίζει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία συνεδριάζει επί του παρόντος για να ψηφίσει τη συμφωνία, «με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν, συμπεριλαμβανομένων συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών του πυροβολικού».

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 72 ωρών, η αεροπορική επιτήρηση θα ανασταλεί πάνω από τις περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι δυνάμεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF)», προσθέτει το δεύτερο βήμα.

Το τρίτο βήμα απαιτεί την «άμεση έναρξη της πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «ο IDF θα αποσυρθούν στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τον χάρτη που επισυνάπτεται στο παρόν, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Ο IDF δεν θα επιστρέψουν στις περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία», προσθέτει.

Στο πέμπτο βήμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Παρόλο που αναφέρεται ότι όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος απαιτεί «τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίζει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Η επόμενη υποπαράγραφος ορίζει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τους συνημμένους καταλόγους», ακολουθούμενη από μια άλλη υποπαράγραφο που δηλώνει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών και μέσω της ΔΕΕΣ χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα που αναφέρεται είναι ότι «θα συσταθεί μια ειδική ομάδα από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και άλλων χωρών που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».

