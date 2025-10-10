Λαμία: 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε 61χρονο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 15χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαιοσύνη

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετη αναστολή, επέβαλλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 61χρονο την Πέμπτη (9/10) από χωριό της Λοκρίδας, για την πράξη της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης νεότερης των 15 ετών.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, η υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, όταν ο 56χρονος τότε άνδρας, προσπάθησε να αποκτήσει επαφή με μαθήτρια μικρότερη των 14 ετών που του είχε κάνει αίτημα φιλίας μέσω facebook.

Ο άνδρας φέρεται να πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης, κάνοντας της ανήθικες προτάσεις να μιλήσουν έστω και από το τηλέφωνο ερωτικά, ενώ την προέτρεπε να συνευρεθεί με μεγαλύτερο, καθώς όπως της είπε κι εκείνος όταν ήταν 17 είχε πάει με 45αρα και ήταν τέλεια.

«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45αρα ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν ήταν τέλειο. Άρα δεν έχει ηλικία σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…», ήταν κάποιες από τις συνομιλίες τους που όπως είπε η μητέρα της μαθήτριας, έφεραν την κόρη της σε άβολη θέση.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ζήτησε συγνώμη για τα λόγια του προσπαθώντας να δικαιολογηθεί ότι η μικρή έδειχνε μεγαλύτερη και επειδή είχε κι άλλους μεγάλους διαδικτυακούς φίλους έκανε λάθος, ωστόσο από τις συνομιλίες φαινόταν ότι η μαθήτρια του είχε αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία, κάτι που επιβεβαίωσε και η μητέρα της.

22:58 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

