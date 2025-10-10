Ιωάννα Μπούκη: «Μου αρέσει που έχω κρατήσει το επίθετο του συζύγου μου – Είμαι περήφανη για εκείνον»

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και στην απόφασή της να κρατήσει το επίθετό του μίλησε η Ιωάννα Μπούκη στην κάμερα του ALPHA και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ο Αντώνης Σροίτερ στηρίζει τις αποφάσεις μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι ότι με κρατάει πίσω. Σίγουρα είναι αυστηρός κριτής και εννοείται ότι τον ακούω, πάντα θα βρει κάτι να πει ακόμα και αν είναι όλα τέλεια. Γιατί πάντα θέλει το καλύτερο», είπε αρχικά.

Όσον αφορά τη χρήση του επιθέτου του συζύγου της, η Ιωάννα Μπούκη ήταν ξεκάθαρη:

«Είμαι περήφανη για τον Αντώνη, να μην κρατήσω το επίθετό του; Εμένα μ’ αρέσει. Δεν είμαι της λογικής “να μην πάρουμε το όνομα του άντρα”. Ναι, μου αρέσει».

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής ζωής και οικογένειας, το ζευγάρι φαίνεται να διατηρεί σταθερά τη φλόγα του και η Ιωάννα Μπούκη αποκάλυψε το… μυστικό στη σχέση τους.

«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει “βαλτώσει” ο γάμος μας, αυτό που λέμε. Και μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε δυνατοί».