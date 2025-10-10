Ιωάννα Μπούκη: «Μου αρέσει που έχω κρατήσει το επίθετο του συζύγου μου – Είμαι περήφανη για εκείνον»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΚΗ ΣΡΟΙΤΕΡ

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, αλλά και στην απόφασή της να κρατήσει το επίθετό του μίλησε η Ιωάννα Μπούκη στην κάμερα του ALPHA και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ο Αντώνης Σροίτερ στηρίζει τις αποφάσεις μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι ότι με κρατάει πίσω. Σίγουρα είναι αυστηρός κριτής και εννοείται ότι τον ακούω, πάντα θα βρει κάτι να πει ακόμα και αν είναι όλα τέλεια. Γιατί πάντα θέλει το καλύτερο», είπε αρχικά.

Όσον αφορά τη χρήση του επιθέτου του συζύγου της, η Ιωάννα Μπούκη ήταν ξεκάθαρη:

«Είμαι περήφανη για τον Αντώνη, να μην κρατήσω το επίθετό του; Εμένα μ’ αρέσει. Δεν είμαι της λογικής “να μην πάρουμε το όνομα του άντρα”. Ναι, μου αρέσει».

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής ζωής και οικογένειας, το ζευγάρι φαίνεται να διατηρεί σταθερά τη φλόγα του και η Ιωάννα Μπούκη αποκάλυψε το… μυστικό στη σχέση τους.

«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει “βαλτώσει” ο γάμος μας, αυτό που λέμε. Και μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε δυνατοί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:42 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγκινεί για την απώλεια των γονιών του – «Ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει»

Για το πένθος που βίωσε με την απώλεια των γονιών του, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους π...
17:31 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: «Δεν ακούγονται οι φωνές που πραγματικά πρέπει να ακουστούν – Σε αυτό βοηθάει και η παραπληροφόρηση»

Για την αντίσταση που πρέπει να κάνει κανείς στον θόρυβο από τις πολλές φωνές που ακούγονται σ...
12:55 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Δανάη Παππά για Βασίλη Μπισμπίκη: «Με σόκαρε… Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω σχέση;»

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη ρωτήθηκε η Δανάη Παππά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα ...
12:33 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός

Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, την οποία έχουμε παρακολουθ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης