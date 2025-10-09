Γιώργος Μαζωνάκης: «Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και την φωνή μου»

Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο καιρό μετά τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική και την απόφασή του να κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειάς του που αιτήθηκε τον εγκλεισμό, έχει αρχίσει να μοιράζεται στιγμές με τους θαυμαστές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με την επιστροφή του», λέει η Ελένη Τσολάκη

Εκεί, ανεβάζει βίντεο όπου τραγουδάει αγαπημένα του κομμάτια, τα οποία έχουν για τον ίδιο ιδιαίτερο νόημα. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ανάρτησε ένα ακόμη βίντεο, αυτή τη φορά από το σπίτι του, όπου μαζί με την πάντα του ερμήνευσε το τραγούδι «Όνειρα».

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, μοιράστηκε με τους ακολούθους του μια προσωπική εξομολόγηση, λέγοντας: «Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και την φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

Οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να τον αποθεώσουν για ακόμη μία φορά, γεμίζοντας τα σχόλια κάτω από το βίντεο με λόγια στήριξης και θαυμασμού.

@georgemazonakisoriginal 05. Όνειρα “Φωνή σημαίνει φως και νους” #Μazw #onira #melenegiwrgo ♬ πρωτότυπος ήχος – georgemazonakis

17:31 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

