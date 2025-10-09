Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είναι πίσω από τον τραυματισμό του 68χρονου και το φονικό στο κάμπινγκ – Το άνοιγμα της διαθήκης και το νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είναι πίσω από τον τραυματισμό του 68χρονου και το φονικό στο κάμπινγκ – Το άνοιγμα της διαθήκης και το νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Αρχίζει να συμπληρώνεται σιγά σιγά το «παζλ» της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, καθώς οι πρώτες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας μικρής ηλικίας, ο οποίος πριν από ένα μήνα πυροβόλησε με αεροβόλο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είναι ο ίδιος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον επιστάτη το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Star, o σωματότυπος και οι κινήσεις του, δείχνουν ότι είναι ο ίδιος δράστης και αυτό που δεν ολοκλήρωσε τότε με το αεροβόλο, το έκανε την Κυριακή σκοτώνοντας – όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – αλλά και τον επιστάτη του.

Είχε στόχο και τον ανιψιό αλλά αστόχησε

Επίσης, όλα δείχνουν ότι στόχευσε και τον ανιψιό του θύματος, αλλά αστόχησε και η σφαίρα βρήκε ένα τροχόσπιτο. Πληροφορίες μας αναφέρουν επίσης ότι τα στελέχη του ανθρωποκτονιών δεν έχουν χάσει ούτε λεπτό τη μοτοσικλέτα με τον αδύνατο ξανθό νέο από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από τον τόπο του διπλού εγκλήματος, και συνεχώς συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Επίσης συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις, ενώ σε έρευνα που έκαναν στο σπίτι του 68χρονου αρχιτέκτονα δεν βρήκαν κάποιο στοιχείο.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Είναι ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο μόλις λίγα λεπτά μετά το μακελειό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega. Είναι αυτό που δείχνει τον «εκτελεστή με το περίστροφο» να κινείται νύχτα μέσα από δύσβατους δρόμους και να καταφέρνει να βγει στην Ηλεία.

Εκεί, εκτιμούν οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών πως κρύβεται ο πιστολέρo, προκειμένου να ξεφύγει από τους διώκτες του.

Το νέο ντοκουμέντο καταγράφει το σκούτερ του δράστη να βγαίνει από τα όρια του νομού Μεσσηνίας, κινούμενος μέσα από δρόμους που ελάχιστοι γνωρίζουν στην περιοχή. Κομβικό σημείο των ερευνών ο οικισμός Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας. Εκεί που ο εκτελεστής φαίνεται να «σβήνει» τα ίχνη του.

Ανοίγει την Παρασκευή η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σημαντικά στοιχεία στην έρευνα των αρχών ίσως προσφέρει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη, η οποία αναμένεται να ανοίξει το πρωί της Παρασκευής, ώστε να ξεκαθαριστεί αν το κίνητρο του δολοφόνου είχε να κάνει με την τεράστια περιουσία του.

Ο 68χρονος, όπως μεταδίδει το Mega, φοβόταν το τελευταίο διάστημα, είχε ζητήσει να προμηθευτεί μια καραμπίνα και άλλαζε συνέχεια τη διαθήκη.

Πρόσωπο «κλειδί» στο θρίλερ της Φοινικούντας είναι ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος ήταν μπροστά στην διπλή δολοφονία και είδε το πρόσωπο του εκτελεστή. Κλήθηκε άλλες 4 φορές στην Αστυνομία για να δώσει νέα κατάθεση, αλλά και να να αναγνωρίσει υπόπτους. Ωστόσο, δεν αναγνώρισε κανέναν.

Τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων ανοίχθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας και έτσι οι κλήσεις, τα μηνύματα, οι φωτογραφίες και οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των ειδικών. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν «ηλεκτρονικές επαφές» του δολοφόνου με τα θύματα του.

