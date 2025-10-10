Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών κι η ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά ήταν τα θέματα της πρώτης εκπομπής «Πρόσωπο με Πρόσωπο» για τη νέα σεζόν, από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στην εκπομπή παρενέβη η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου και μίλησε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, για την πορεία της υπόθεσης των Τεμπών, τη Δικαιοσύνη και τις κυβερνητικές ευθύνες.

«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη νίκη· μια τεράστια δικαίωση ενός πατέρα που ζήτησε το αυτονόητο: να μάθει πώς πέθανε το παιδί του — κάτι που η Πολιτεία όφειλε να έχει ερευνήσει και να του έχει διασφαλίσει. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε να παλεύει μόνος του. Η Πολιτεία, που περιλαμβάνει και τη Δικαιοσύνη, αλλά και όλες τις δημοκρατικές λειτουργίες, ζει μια πολύ σκοτεινή περίοδο, κατά την οποία η εκτελεστική εξουσία έχει στραγγαλίσει κάθε έννοια δικαστικής ανεξαρτησίας. Έχει πέσει πάνω στη δικαστική λειτουργία, την εργαλειοποιεί και την καθοδηγεί για να αυτοπροστατευθεί. Η μόνη εργαλειοποίηση που υπάρχει στην υπόθεση των Τεμπών είναι η εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ο Πάνος Ρούτσι, ένας άνθρωπος ειλικρινής, τρυφερός και αγνός, έφτασε στο σημείο να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του για να δικαιώσει το παιδί του και να φωτίσει την αλήθεια. Η κυβέρνηση «μπαζώνει» και συσκοτίζει αυτή την υπόθεση εδώ και δυόμισι χρόνια. Ο Πάνος Ρούτσι δικαιώθηκε με τρόπο περίτρανο και εκκωφαντικό, και είμαι βαθιά ανακουφισμένη που συνέβη αυτό».

Για το τι θα έπρεπε να είχε κάνει διαφορετικά η κυβέρνηση και για το αν θα έπρεπε να είχε παρέμβει προς την δικαιοσύνη, όταν ξεκίνησε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κ. Κωνσταντοπούλου, απάντησε: «Η κυβέρνηση όφειλε εξαρχής να θέσει τον εαυτό της στη διάθεση της Δικαιοσύνης, γιατί το έγκλημα των Τεμπών είναι κρατικό και κυβερνητικό. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αντί να συμβάλουν στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απονομή Δικαιοσύνης, χειραγωγούσαν τη διαδικασία. Μια υπεύθυνη κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε παραδώσει τον εαυτό της στη Δικαιοσύνη».

Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η κ. Κωνσταντοπούλου, τόνισε: «Δεν έχει παραπεμφθεί ακόμη στο Δικαστικό Συμβούλιο για να κριθεί αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Και δεν μιλάμε για πλημμέλημα. Μιλάμε για ένα έγκλημα που αφαίρεσε 57 ανθρώπινες ζωές. Πρακτικά, η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Καραμανλής, ο κ. Τριαντόπουλος και κάθε εμπλεκόμενος, θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί κάθε ασυλίας και να είχαν τεθεί στη διάθεση της ανάκρισης, όχι να προσπαθούν να συγκαλύψουν τις πραγματικές συνθήκες της σύγκρουσης και της πυρκαγιάς».

Για τις θεωρίες περί «εξαφανισμένων» βαγονιών και περί ύπαρξης ξυλολίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, που κατέπεσαν στην πορεία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε: «Να σας πω ότι είναι απόλυτα αποδεδειγμένο πως άνθρωποι επέζησαν της σύγκρουσης και κάηκαν ζωντανοί. Υπήρξε εύφλεκτο και μη δηλωμένο — άρα παράνομο — υλικό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Αυτά δεν είναι θεωρίες· είναι επίσημα πορίσματα του ΕΟΔΑΣΑΜ και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει τα ευρήματα ως συνωμοσία, όμως είναι υπαρκτά γεγονότα. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να τα αναζητούν. Είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση να αντιδικεί και να συκοφαντεί τους συγγενείς των θυμάτων. Μην ξεχνάτε ότι, μέχρι να υπάρξει αυτή η άτακτη υποχώρηση — χάρη σε συγκεκριμένα γεγονότα — κορυφαίο εκ των οποίων ήταν ότι ο κύριος Δένδιας διατύπωσε εντελώς άλλη θέση και τάχθηκε με την πλευρά της ηθικής, του ήθους και της ανθρωπιάς, ενώ επίσης καθοριστικό γεγονός ήταν η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στον Πάνο Ρούτσι, την ώρα που η κυβέρνηση αντιδικούσε με αυτόν τον άνθρωπο. Υπουργοί, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, τον παρουσίαζαν ως απατεώνα που κοροϊδεύει, προσπαθώντας να λοιδορήσουν τον αγώνα του — που είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας.».

Για την επίθεση από τον Άδωνι Γεωργιάδη που έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση, αλλά και για το γεγονός ότι η κ. Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε «πολιτικό σκουλήκι», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε: «Και λίγα είπα. Σίγουρα ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη — επαναλαμβάνω — να αμφισβητεί ότι ο άνθρωπος αυτός, με κίνδυνο της ζωής του, έδινε αυτόν τον αγώνα· να τον παρουσιάζει ως αρνούμενο να υποβληθεί σε εξετάσεις, να υπαινίσσεται ότι τρώει, να λέει ότι αισθάνθηκε άσχημα και πήγε σε ξενοδοχείο αντί για νοσοκομείο. Και, φυσικά, επειδή αναφέρεστε και σε όσα λέγονται για μένα, θέλω να σας πω — κοιτώντας σας στα μάτια, έστω κι αν δεν σας βλέπω — ότι αυτό που κάνω, δηλαδή το να είμαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, στους συγγενείς, αφιλοκερδώς, από την πρώτη στιγμή, να βρίσκομαι στο πλευρό τους, να ενεργώ με όλους τους τρόπους και να τους προστατεύω όταν βάλλονται, είναι στάση ζωής».

Για το αν θα γίνει η δίκη και για το γεγονός ότι την κατηγορούν ότι θέλει να καθυστερήσει την έναρξή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απάντησε: «Ας κάνει οποιοσδήποτε από αυτούς που με κατηγορούν αυτό που κάνω εγώ· να δει τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι ανθρώπους που πονάνε. Δεν είναι παράσταση, είναι κατάθεση ψυχής και ζωής. Έχει τεράστιο κόστος — επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό. Δεν είναι εύκολο να στέκεσαι στο πλευρό ενός πατέρα που ζητά να μάθει πώς πέθανε το παιδί του, όταν η κυβέρνηση “μπάζωσε” τα στοιχεία, αλλοίωσε τον τόπο του εγκλήματος και ψήφισε κατά της Προανακριτικής. Ζητώ “συγγνώμη” από την κυβέρνηση γιατί, ως δικηγόρος, τιμώ τον όρκο μου να υπερασπίζομαι αφιλοκερδώς ανθρώπους απέναντι σε αδίστακτες εξουσίες. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ θα συνεχίσω να τιμώ τον όρκο μου και να υπερασπίζομαι την κοινωνία».

