Euroleague: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια – Όλα τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Με τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού μέσα στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια ξεκίνησε η 3 αγωνιστική της Eurleague. Από τα υπόλοιπσ αποτελέσματα ξεχωρίζουν η μεγάλη νίκη της Παρτιζάν επί της Εφές και το «διπλό» της Μονακό στο Μιλάνο.

Συγκεκριμένα, σε αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8-10/10/2025)

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-103

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου

Μπασκόνια (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 84-86

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 79-82

Παρτιζάν (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 93-87

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 85-72

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 21:15

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0

Βαλένθια (Ισπανία) 2-0

Παναθηναϊκός 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Παρτιζάν (Σερβία) 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Μονακό (Μονακό) 2-1

Παρί (Γαλλία) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2

