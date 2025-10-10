Euroleague: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια – Όλα τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Με τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού μέσα στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια ξεκίνησε η 3 αγωνιστική της Eurleague. Από τα υπόλοιπσ αποτελέσματα ξεχωρίζουν η μεγάλη νίκη της Παρτιζάν επί της Εφές και το «διπλό» της Μονακό στο Μιλάνο.
Συγκεκριμένα, σε αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8-10/10/2025)
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-103
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 84-86
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 79-82
Παρτιζάν (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 93-87
Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 85-72
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 21:15
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0
Βαλένθια (Ισπανία) 2-0
Παναθηναϊκός 2-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
Παρτιζάν (Σερβία) 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1
Μονακό (Μονακό) 2-1
Παρί (Γαλλία) 2-1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2