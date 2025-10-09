Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έργο ανατέθηκε σε επιστήμονα που καταδικάστηκε στην πρώτη δίκη για παράνομες επιδοτήσεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1 η δήλωση εκτάσεων σε άλλες περιοχές για να μεγαλώνει η επιδότηση, η λεγόμενη «τεχνική λύση», που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά και «φούσκωσε» από το 2020 με την υπογραφή του Μάκη Βορίδη.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Αθανασία Ρέππα: «Δεν υφίσταται σκάνδαλο, δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου κυκλώματα παρανομίας»

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στην καταγγελία αυτή προχώρησε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Φάνης Παππάς διαδέχτηκε στην θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Γρηγόρη Βάρρα.

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «γαλάζιος» βουλευτής είπε δύο φορές επι λέξει: «Επειδή διαπιστώσαμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και ιδιαίτερα στην Κρήτη ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση βάσει των όσων δηλώθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα 7,5 εκατ. από τα 13 εκατ. αιγοπρόβατα της χώρας ήταν στη Μεγαλόνησο κάναμε μια κατανομή στις 25/11/2020 που πήραμε και το “συμφωνώ” του υπουργού».

«Στην ίδια απόφαση υπάρχει και μια άλλη παράγραφος που προβλέπει πως με λιγότερα ζώα τους δίναμε περισσότερα δικαιώματα καθώς στο νησί ίσχυε ότι υπήρχε 10% μειωμένη παραγωγικότητα» τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου.

«Εφ’ όσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επικαλεστεί τη δήλωση του Φάνη Παππά και το σχετικό έγγραφο που κατέθεσε, και φέρει στη Βουλή καινούριο κατηγορητήριο που θα περιλαμβάνει και αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, η πλειοψηφία θα μπορέσει να πει ότι έχει παραγραφεί» συνέχισε ο Τάσος Τέλλογλου, τονίζοντας ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το τι θα πουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το 2015 η Ελλάδα έφτιαξε μια κοινή υπουργική απόφαση στην οποία έλεγε ότι αυτά τα ζώα μεταφέρονται από περιοχή σε περιοχή, όπως τα μεταφερόμενα κοπάδια. Δηλαδή, πρέπει να αποδειχθεί ότι πήγαν κι αμφιβάλλω αν όντως μπορoύσαν να βρουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα πρόβατά τους από την Κρήτη στην Κεντρική Μακεδονία», κατέληξε ο δημοσιογράφος.

«Βράζει» η κοινωνία

Την ίδια ώρα οι συνεχείς αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει την οργή των πολιτών, ενώ πολιτική κόντρα προκάλεσε η κατάθεση την Πέμπτη (9/10) του νυν αντιπροέδρου του Οργανισμού, Γιάννη Καϊμακάμη.

«Ξεφτίλισαν τη Δικαιοσύνη και δεν εμπιστευόμαστε κανέναν πλέον. Κλέφτες αθώοι… Πού ζούμε; Σε ποια κοινωνία ζούμε; Είναι θρασύτατοι. Είναι δυνατόν να κλέβουν τα λεφτά του λαού;», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ένας οργισμένος πολίτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς μια υπόθεση διαφθοράς, αλλά ένα τεστ αξιοπιστίας για το πολιτικό σύστημα και τη Δικαιοσύνη. Όπως λένε οι πολίτες, εάν αυτή τη φορά δεν υπάρξει κάθαρση, τότε δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο από την εμπιστοσύνη στην πολιτεία.

«Μη μας κοροϊδεύουν… Πέντε γράμματα τα ξέρουμε, γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο; Πες, γουστάρω να κοροϊδεύω… Επί σειρά ετών δεν αναλαμβάνει κανένας καμία ευθύνη», δηλώνει αγανακτισμένη πολίτης.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στην κάμερα του ΑΝΤ1 ιδιώτη που ανέφερε ότι στο δικό του χωράφι, κάποιος είχε δηλωμένη βιολογική καλλιέργεια με ελιές.

Μετά τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων ακόμη και κυβερνητικών στελεχών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες είναι καχύποπτοι την ώρα που η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι δηλώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει το ακρωνύμιο της διαφθοράς, της διαπλοκής, του νεποτισμού και της πελατειακής σχέσης.

«Απορώ πώς ακόμη δεν έχουν κλειστεί φυλακή όλοι οι πρώην υπουργοί», επισημαίνει ένας πολίτης.

Ανάθεση έργου σε καταδικασθέντα για παράνομες επιδοτήσεις επιστήμονα

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, ερωτήματα προκαλεί η απευθείας ανάθεση έργου σε επιστήμονα που καταδικάστηκε στο τέλος Ιουλίου στην πρώτη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανάθεση έγινε δύο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης, όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο στις 19 Σεπτεμβρίου το υπουργείο Περιβάλλοντος με διαδικασίες εξπρές ανέθεσε δημόσια σύμβαση αξίας 33,5 χιλιάδων ευρώ για μελέτη δασικών χαρτών στη Ευρυτανία σε εταιρεία προσώπου, που έχει καταδικαστεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο συγκεκριμένος ήταν μεταξύ των 7 κατηγορούμενων που καταδικάστηκαν από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών για πλημμεληματική απάτη για παράνομες επιδοτήσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες ώρες ύπνου το βράδυ μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες για πρόωρο θάνατο;

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Κώστας Τσιάρας: Ξεκινά σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς – Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα κ...

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις, η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία και η γυ...

Το νέο μοντέλο AI της Google χρησιμοποιεί broswer όπως εσείς

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:58 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είναι πίσω από τον τραυματισμό του 68χρονου και το φονικό στο κάμπινγκ – Το άνοιγμα της διαθήκης και το νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Αρχίζει να συμπληρώνεται σιγά σιγά το «παζλ» της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα της Μεσσηνί...
22:41 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Αττικόν: Θα χρειαστούν κι άλλα χειρουργεία για το ένα μάτι της 39χρονης εγκύου – Καρέ καρέ οι κινήσεις του 43χρονου πριν της επιτεθεί με το πιρούνι 

Το ένα της μάτι κινδυνεύει να χάσει η έγκυος γυναίκα, που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης...
22:23 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τρίπολη: Βίντεο-σοκ από την άγρια συμπλοκή των ανηλίκων – Η αιτία του καβγά, οι κραυγές του 12χρονου και οι μαρτυρίες

Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σ...
22:07 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2973 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (9/10). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης