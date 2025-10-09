Αίγυπτος: Περισσότερα από 150 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια αναχώρησαν από την Αίγυπτο προς τη Γάζα

Περισσότερα από 150 φορτηγά διέσχισαν σήμερα, Πέμπτη, τα σύνορα Από την Αίγυπτο, προς την Γάζα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

«Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφα προς το σημείο διέλευσης Κέρεμ Αμπού Σάλεμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε μία από τις πηγές. Ανάμεσά τους, 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.