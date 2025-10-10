Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Αποστολάκη: «Να μην μου ξανακάνετε υφολογική παρατήρηση» – «Απωθητικό στιλ»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών κι η ακρίβεια που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά ήταν τα θέματα της πρώτης εκπομπής «Πρόσωπο με Πρόσωπο» για τη νέα σεζόν, από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κι η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, που διαστάυρωσαν τα ξίφη τους αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, η κόντρα των δυο τους πήγε κι επί προσωπικού με την Μιλένα Αποστολάκη να επισημαίνει ότι το στιλ του Άδωνι Γεωργιάδη της είναι «απωθητικό», με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δεν δέχεται υποδείξεις από την τομεάρχη Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ.

«Σας έλεγα για μαι δυσκολία γιατί δεν έχω αυτό το στιλ και δεν θέλω και να το αποκτήσω. Άκουσα πριν από λίγο, αυτά που λέμε εδώ είναι τρίχες, κύριε ελέησον, Παναγία μου… Δεν μπορώ. Θα μιλήσω όπως ξέρω εγώ, γιατί αυτο το στιλ μου είναι εκτός από άγνωστο και απωθητικό», είπε αρχικά η Μιλένα Αποστολάκη και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Πριν έναν χρόνο, ο κ. Γεωργιάδης είπε για την κα Κοβέσι ότι δεν δεχόμαστε δερβέναγες και κομισάριους κι ότι θα πρέπει το ελληνικό Δημόσιο να αναηζτήσει τρόπους να τιμωρηθεί. Αυτά τα λέω γιατί είδα προχθές ότι η κυρία Κοβέσι αποθεώθηκε από τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Πιερρακάκη».

Απαντώντας στην τοποθέτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το πρόσωπό του, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε τα εξής: «Θέλω να παρακαλέσω την κυρία Αποστολάκη να μην μου ξανακάνει υφολογική παρατήρηση γιατί με προσβάλλει. Εγώ δεν προσέβαλα την κυρία Αποστολάκη. Ούτε αν μου αρέσει το ύφος της, ούτε αν το βρίσκω βαρετό, ούτε αν το βρίσκω οξύ… τίποτα. Ο καθένας το ύφος του… Μας κρίνουν οι τηλεθεατές κι οι ψηφοφόροι μας. Εμένα δόξω τω Θεώ με εκλέγουν 18 χρόνια, άρα σε κάποιους αρέσω με αυτό το ύφος. Θα σας παρακαλέσω για λόογυς υφολογικούς να μην μου ξανακάνετε παρατήρηση».

Η Μιλένα Αποστολάκη πήρε τον λόγο και είπε τα εξής: «Όταν γυρίζεται και λέτε “τρίχες” είναι υφολογική παρατήρηση. Σταματήστε τη δική σας, για να σταματήσω κι εγώ τη δική μου ευπρεπέστατη…». Στο σημείο αυτό ο υπουργός Υγείας την διέκοψε ζητώντας της σε έντονο ύφος να μην του κάνει παρατηρήσεις λέγοντας «δεν είστε καθηγήτριά μου να μου βάλετε βαθμό, ούτε να μου κάνετε παρατήρηση. Λογοκρισία δεν θα μου κάνετε».

Η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ ξαναπήρε τον λόγο τονίζοντας ότι εκέινη από τη μεριά της θα απαντήσει με τον δικό της ευπρεπή τρόπο.

22:52 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

