Γεωργιάδης σε Πέρκα: «Κάνατε κρουαζιέρα στη Μεσόγειο» – Η ατάκα «τα χάπια σας τα πήρατε;» της Μάλαμα και η αντίδραση Γεωργαντά

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα με αφορμή τα όσα βίωσε ως μέλος του στόλου «Global Sumud Flotilla».

«Κάνατε λάθος που πήγατε. Η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ έχει τεράστιο εθνικό συμφέρον. Είναι κοινές ασκήσεις με τα F35. Είναι στα διεθνή φόρα. Στους πολλούς Εβραίους τουρίστες και επενδυτές. Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος» σημείωσε αρχικά ο υπουργός, επικρίνοντας την Πέτη Πέρκα ότι η παρουσία της εκεί «αντιστρατεύεται μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα της χώρας».

«Δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ αλλά εσάς που πήγατε να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγαν; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη και πήγατε σε εμπόλεμη περιοχή!» είπε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε λέγοντας:

«Για ποια απαγωγή μιλάτε, συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ, προφανώς για να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, δεν υπήρξε απαγωγή. Αν σας είχαν απαγάγει δεν θα μιλούσατε χαρούμενα στη Βουλή. Αντίθετα αυτοί που έχουν απαχθεί από τα σπίτια τους είναι οι Εβραίοι στις 7 Οκτωβρίου που είναι δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε σε άλλο σημείο ότι «για τις selfie πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε. Για τα διεθνή media πήγατε. Όπως κάνει πάντα η Αριστερά. Για το σόου. Δεν είχε να προσφέρει τίποτα αυτό το καράβι πέρα από επικοινωνιακό θόρυβο για την Αριστερά».

Πέρκα: Θα ξαναπάω στη Γάζα, θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον

«Προφανώς δεν είμαστε ήρωες. Θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η ιστορία θα είναι αμείλικτη σε όσους δεν μίλησαν για αυτό το έγκλημα, την εξόντωση ενός λαού» απάντησε η Πέτη Πέρκα στον υπουργό.

Τόνισε ότι είναι περήφανη που «οι λαοί το πήραν πάνω τους» και ότι «το μήνυμα της αλληλεγγύης έπιασε τόπο και θα δείτε και τη συνέχεια. Έτσι γράφεται ιστορία όχι με τις ελίτ, κάτω από το τραπέζι και τους εγκληματίες πολέμου».

Απευθυνόμενη προσωπικά προς τον υπουργό, ανέφερε «εσάς σας τοποθετώ ευθέως στην Ακροδεξιά».

Νέα απάντηση Γεωργιάδη

«Αν όλα πάνε αλλά θα ξαναπάμε όλοι στη Γάζα γιατί χάρη στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ θα έχει απελευθερωθεί η Γάζα» ανταπάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύοντας “πυρά” στη βουλευτή ότι δεν είχε να πει τίποτα για τη συμφωνία εκεχειρίας παρά μόνο να περιγράψει τις αναμνήσεις της από την «κρουαζιέρα στη Μεσόγειο».

Μάλαμα προς Γεωργιάδη: «Τα χάπια σας τα πήρατε;»

Τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης προκάλεσαν την «έκρηξη» της Κυριακής Μάλαμα η οποία φώναξε από τα έδρανα προς τον υπουργό: «Τα χάπια σας τα πήρατε;». Ο κ. Γεωργιάδης είπε “διαμαρτύρομαι, η κυρία με εξύβρισε” και ζήτησε από το προεδρείο να εφαρμοστεί ο Κανονισμός.

Η αντίδραση Γεωργαντά

«Απρεπή» χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη έκφραση της Κυριακής Μάλαμα ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς και ζήτησε με ευθύνη του να διαγραφεί από τα πρακτικά.

«Με ευθύνη του προεδρεύοντα, θα αφαιρεθεί αυτή η φράση από τα πρακτικά, η οποία είναι πραγματικά απαράδεκτη και ξεπερνάει τα όρια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης και καλώ και ελπίζω ότι θα έρθει και η κα Μάλαμα στην αίθουσα να αποκαταστήσει την έκφραση απέναντι στον κ. Γεωργιάδη. Οπότε με ευθύνη μου παρακαλώ να διαγραφεί από τα πρακτικά η συγκεκριμένη έκφραση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.