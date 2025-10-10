Η κενή καρέκλα του Αντώνη Σαμαρά και το νέο «γαλάζιο» event

Ήταν σίγουρα ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για τη «γαλάζια» παράταξη, με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, να επιχειρεί, με αφορμή το βιβλίο του για την τεχνητή νοημοσύνη, να πετύχει κάτι που είχε να γίνει εδώ και ένα χρόνο. Να βρεθούν στον ίδιο χώρο, Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνη Σαμαράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «παρών», ο Κώστας Καραμανλής επίσης, και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη μεταξύ τους χειραψία, που από αρκετούς χαρακτηρίστηκε αμήχανη και τυπική. Σε κάθε περίπτωση όμως, η εικόνα των δύο τους, σχεδόν δίπλα δίπλα, έκανε πολλούς να μιλούν για «σήμα θεσμικής ισορροπίας» στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, το παρών δεν έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς, παρότι μέχρι τελευταία στιγμή ακουγόταν ότι θα ήταν στην εκδήλωση.

Ως εκ τούτου, δεν επιβεβαιώθηκαν πληροφορίες που ήθελαν και τους τρεις να συνυπάρχουν ξανά κάτω από την ίδια στέγη, όπως είχε συμβεί πέρυσι στην εκδήλωση του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής» για τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση.

Η απουσία Σαμαρά

Από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά σχετικά με την απουσία του από την εκδήλωση, έκαναν λόγο για προσωπική επιλογή και ταυτοχρόνως μετέδιδαν τις ευχές του πρώην πρωθυπουργού στον Ευριπίδη Στυλιανίδη για το ταξίδι που ξεκινάει το βιβλίο του. Ο πρωθυπουργός πάντως, την πέταξε το «καρφί» του, λέγοντας σε δημοσιογράφους: «Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω».

Εν τω μεταξύ η φωτογραφία με την κενή καρέκλα και το καρτελάκι με το όνομα του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, σχολιάστηκε πολύ, καθώς οπτικοποίησε το εξής: ότι το ρήγμα μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας παραμένει.

Σύμφωνα με το “Θεωρείο” της Καθημερινής, κάποιοι μάλιστα, πιο ευφάνταστοι, είπαν ότι το ταμπελάκι και η κενή θέση ήταν μέρος μιας στρατηγικής –τίνων δεν έλεγαν- για να «δώσει» ακριβώς αυτή την οπτική υπόσταση στη ρήξη. Βέβαια, η θέση λίγο αργότερα πληρώθηκε από τον εφοπλιστή Προκοπίου, ο οποίος κάθισε στην καρέκλα του Αντώνη Σαμαρά.

Η επόμενη εκδήλωση

Μετά την εκδήλωση του βουλευτή Ροδόπης, ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, στην οποία έδωσε το “παρών” ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την προσεχή Τετάρτη έχουμε καινούργιο «γαλάζιο» event.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Τα Νέα” η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών διοργανώνει στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής τιμητική εκδήλωση για την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Κώστας Καραμανλής, πράγμα απολύτως λογικό, μια και εκείνος είχε προτείνει την κυρία Μπενάκη για πρόεδρο της Βουλής. Ο ομιλητής, κυκλοφορεί ήδη, θα αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των θεσμών από κακόβουλες επιθέσεις και θα κάνει εκτενή αναφορά στην ανάγκη προστασίας του κράτους δικαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσκληθεί στην εκδήλωση, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα παραστεί, όπως αναφέρει η εφημερίδα.