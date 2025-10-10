Γάζα: Σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Αποσύρονται οι IDF, οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους

Τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από κάποια τμήματα της Γάζας, σήμερα, στο πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς, και κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στις κατεστραμμένες γειτονιές τους εν μέσω σύγχυσης για το πότε θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

Tοπικά μέσα ενημέρωσης στη Γάζα μεταδίδουν ότι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Τελείωσε; Λένε πως ναι»

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου ακόμα στέκεται όρθιο», δήλωσε ο Ισμαΐλ Ζαϊντά, 40 ετών, στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν στην Πόλη της Γάζας. «Αλλά το μέρος είναι κατεστραμμένο, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες γειτονιές έχουν εξαφανιστεί».

«Τελείωσε; Λένε πως ναι. Γιατί δεν βγαίνει κανείς να μας πει εάν υπάρχει κατάπαυση πυρός και εάν μπορούμε να σταματήσουμε να φοβόμαστε;»

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, βίντεο δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους που περίμεναν από χθες στον παραλιακό δρόμο αλ-Ρασίντ να κινούνται βόρεια, επιστρέφοντας στα σπίτια τους. Οικογένειες αρχίζουν να επιστρέφουν στην Πόλη της Γάζας από τα δυτικά τμήματα των κατοικημένων περιοχών προς το κέντρο, από όπου είχαν εκτοπιστεί βίαια τους τελευταίους μήνες.

החזרה לצפון הרצועה שהחלה בדקות האחרונות pic.twitter.com/RO4Xk5OHXJ — Nurit Yohanan (@nurityohanan) October 10, 2025



Παράλληλα, αναφέρεται ότι ορισμένες στρατιωτικές ταξιαρχίες και μεραρχίες του ισραηλινού στρατού έχουν αποσυρθεί και από την κεντρική Γάζα. Στον καταυλισμό του Νουσεϊράτ, οικογένειες έχουν επίσης ξεκινήσει να κινούνται προς τον βορρά, ωστόσο παραμένουν σε αναμονή προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στις περιοχές του Διαδρόμου Νετζαρίμ, όπου μέχρι πρόσφατα επιχειρούσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι κάτοικοι περιμένουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «να αποχωρήσει και το τελευταίο ισραηλινό άρμα μάχης» προτού περάσουν ξανά στην περιοχή.

Poor people sitting by Al Rashid street monitoring situation at Gaza 🇵🇸

فقراء يجلسون في شارع الرشيد يراقبون الوضع في غزة ✌️#PalestineOnly #Ceasefire2025 #SeaBeach #Gaza pic.twitter.com/uyanhW8fJf — Panther Patient (@PantherPatient) October 10, 2025

Αποσύρονται στρατεύματα του ισραηλινού στρατού

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εντός 72 ωρών αφότου τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Από τις 12:00 τα στρατεύματα των IDF άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των επικαιροποιημένων γραμμών ανάπτυξης ως προετοιμασία για την συμφωνία κατάπαυσης πυρός και επιστροφής των ομήρων», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

הסכם הפסקת האש נכנס לתוקפו החל מהשעה 12:00 החל מהשעה 12:00, כוחות צה״ל התייצבו בקווי ההיערכות העדכניים, בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש והשבת החטופים. כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2025



Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της Πόλης της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από αρκετές ζώνες της Πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μουγάιρ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας της οργάνωσης.

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ισραηλινά οχήματα αποσύρονται από νότια και κεντρικά τμήματα της πόλης προς ανατολικές περιοχές», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας δήλωσαν επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις που κατείχε χθες, Πέμπτη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση ότι «στη διάρκεια της νύχτας τα στρατεύματα της νότιας διοίκησης αναπροσάρμοσαν τις επιχειρησιακές τους θέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

הלילה: כוחות פיקוד הדרום במהלך היערכות מבצעית מחודשת ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/xhv2D3mtc3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2025

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε επίσης σήμερα ότι θα απελευθερωθούν 11 φυλακισμένα μέλη της Χαμάς αντί για 11 φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φάταχ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι υπήρξε αλλαγή της «τελευταίας στιγμής» για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.

Τα πυρά δεν έχουν σταματήσει

Ο Μουγάιρ δήλωσε, ωστόσο, ότι οι μάχες στη Γάζα συνεχίζονται. «Τα πυρά δεν έχουν σταματήσει έως τώρα. Ο ισραηλινός στρατός έχει βάλει στόχο ομάδες των δημοτικών αρχών της Γάζας βόρεια της συνοικίας Σεΐχ Ραντουάν (στην Πόλη της Γάζας)», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένας δημοτικός υπάλληλος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.

Ο Μουγάιρ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας ακόμα άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Χαν Γιούνις σήμερα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν σήμερα πάνω από τη Γάζα σε χαμηλό ύψος. Πρόσθεσε ότι οι ομάδες του έκαναν λόγο για αεροπορικά πλήγματα και για πλήγματα του πυροβολικού στο βόρειο τμήμα του θύλακα, κυρίως στην Πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel, Al Jazeera