Πίρι Ρέις: Ξανά στο Αιγαίο μεταξύ Μυτιλήνης και Χίου

Enikos Newsroom

διεθνή

Πίρι Ρέις

Ξαναβγήκε στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις. Αυτή την ώρα βρίσκεται νότια της Μυτιλήνης και φαίνεται να έχει πάρει πορεία πίσω προς την Σμύρνη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμμηνόπαυση και αύξηση βάρους: Ποιες θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν

Νέες δωρεαν δρασεις προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών

Επιθεώρηση Εργασίας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την παρενόχληση – Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων

Συντάξεις: Ποιους αφορά ο επανυπολογισμός – Οι διευκρινίσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τεστ προσωπικότητας: Το βραχιόλι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιο είναι το σπουδαιότερο ταλέντο στη ζωή σας

Τι σημαίνει η φράση «απεδήμησε εις Κύριον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Queen: Το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στη Βρετανία – Ποιο είναι το πιο πολυπαιγμένο τραγούδι τους

Οι Queen ανακηρύχθηκαν το πιο πολυπαιγμένο ροκ συγκρότημα του 21ου αιώνα στη Βρετανία. Σύμφωνα...
14:01 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Αντιδράσεις μετά την κατηγορία για απάτη στη γενική εισαγγελέα Νέας Υόρκης: Βρισκόταν στο στόχαστρο του Τραμπ – «Να πώς μοιάζει η τυραννία»

Μετά τον πρώην διευθυντή του FBI απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εις βάρος της γενικής εισαγγελέως...
13:43 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου: Καταφέραμε αυτό που όλοι έλεγαν πως ήταν αδύνατο – Η πίεση που ασκήσαμε έφερε το αποτέλεσμα

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, μία ημέρα μετά την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλω...
13:07 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Αποσύρονται οι IDF, οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους

Τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από κάποια τμήματα της Γάζας, σήμερα, στο πλαί...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης