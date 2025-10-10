NBA: «Τρελάθηκε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με το καλάθι του Θανάση απέναντι στους Πίστονς – «Ω, Θεέ μου»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρόσφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της βραδιάς στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιντ Πίστονς, στο πλαίσιο της preseason του NBA – με τον αδερφό του, Γιάννη, να αντιδρά με ενθουσιασμό από τον πάγκο.

Οι Μπακς επικράτησαν με 117-111 απέναντι στους Πίστονς, με τον Γιάννη να μένει εκτός αγώνα. Ο Θανάσης, ωστόσο, αγωνίστηκε για έξι λεπτά, σημειώνοντας 4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 εντυπωσιακό μπλοκ.

TA swats it away! pic.twitter.com/npgVrfsjuC — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 10, 2025



Περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη, ο διεθνής φόργουορντ πέτυχε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλάθι, ξεσηκώνοντας το κοινό στο γήπεδο, αλλά και τον ίδιο τον Γιάννη, που έπιασε το κεφάλι του φωνάζοντας «Oh, my God!» (Ω, Θεέ μου).



Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε στο ενεργητικό του κι ένα θεαματικό άλεϊ ουπ κάρφωμα, ενώ λίγο πριν το φινάλε έκανε το μοναδικό του μπλοκ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα, καθώς όλες οι πιο δυνατές του στιγμές ήρθαν μέσα στο τελευταίο πεντάλεπτο.