Euroleague: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι με στόχο τη δεύτερη νίκη – Η ώρα του αγώνα και οι απουσίες

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΑΛ

Η ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης επί ισπανικού εδάφους ανήκει στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστούν για πρώτη φορά τη νέα σεζόν μπροστά στο  κοινό τους (σε όλες τις διοργανώσεις) απόψε (10/10, 21:15), υποδεχόμενοι την μία εκ των τριών νέων ομάδων της Euroleague, την Ντουμπάι, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ντεμπούτο στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αγωνίστηκε κόντρα στο Μαρούσι, για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 12 πόντους με 2/3 τρίποντα και 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Έναν μικροτραυματισμό στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, εξαιτίας του οποίου δεν αγωνίστηκε απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ έκανε ατομική προπόνηση την Τρίτη (7/10) και την Τετάρτη, όταν στο πρόγραμμα υπάρχει ομαδική προπόνηση θα επιδιώξει να επιστρέψει.

Δεδομένη είναι η απουσία του τραυματία Κίναν Έβανς για τους «ερυθρόλευκους», αλλά και του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Οι 77 πόντοι που πέτυχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελούν χαμηλή παραγωγικότητα για τη Euroleague και κόντρα στην Ντουμπάι καλούνται να βρουν περισσότερες λύσεις επιθετικά.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ταξιδεύει στο Φάληρο με μία σημαντική απουσία, αφού ο ηγέτης της ομάδας, ο Τζάναν Μούσα, αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στον αγώνα με τη Σπλιτ (92-58) για την Αδριατική Λίγκα. Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε λίγες εβδομάδες.

Η απουσία του Μούσα προστίθεται σε αυτές των Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ, οι οποίοι επίσης παραμένουν εκτός δράσης, ενώ το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντουμπάι αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τούρκος διεθνής ψηλός Σερτάκ Σανλί.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ επιστρέφει στο ΣΕΦ, μετά από μία σεζόν κατά την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι να παραχωρηθεί το περασμένο καλοκαίρι στην Ντουμπάι.

Η Ντουμπάι ξεκίνησε τη Euroleague με εντός έδρας νίκη, 89-76, επί της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για να ηττηθεί, κατά τη 2η αγωνιστική με 103-81, από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
00:49 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός: Το… «κρύο αίμα», Κέντρικ Ναν εκτέλεσε στους Βάσκους σε νεκρό χρόνο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κέντρικ Ναν αποδείχθηκε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας την...
23:57 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Το όνειρο του Μουντιάλ… σβήνει

Το όνειρο του Μουντιάλ 2026 απομακρύνεται δραματικά για την εθνική μας ομάδα, μετά την ήττα 3-...
18:48 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό: Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Τόμας Γουόκαπ

Απρόοπτο στον Ολυμπιακό, καθώς τραυματίστηκε ο Τόμας Γουόκαπ και αναμένεται να απουσιάσει από ...
12:29 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Για το… repeat απόψε η Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία – Η ώρα του αγώνα και οι πιθανές 11άδες

Μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, η Σκωτία και η Ελλάδα ανταμώνουν ξ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης