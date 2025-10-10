Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 7 ετών σε 39χρονο για υλικό παιδικής πορνογραφίας – Επιστρέφει στις φυλακές, τι υποστήριξε

Enikos Newsroom

κοινωνία

παιδική πορνογραφία

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος, επειδή κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 7ετή κάθειρξη, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, ο 39χρονος επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε από τον Ιούλιο του 2024, καθώς μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Επιπλέον, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Τι είπε στην απολογία του ο 39χρονος

Κατά την απολογία του ενώπιον των δικαστών ο 39χρονος υποστήριξε πως τα επίμαχα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web) στο πλαίσιο της ερευνητικής, όπως είπε, ενασχόλησής του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών.

«Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους» είπε, ενώ παραδέχεται πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα». «Ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει» συμπλήρωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Έρευνα του ΠΟΥ: Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά κατάθλιψης στους επαγγελματίες υγείας της Ευρώπης

Αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων – Ποιες ειδικότητες αφορά

Παπασταύρου: Τις επόμενες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ – Τι είπε για τη σύμβαση με τη Ch...

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι

Η Blue Origin παρουσίασε τον ισχυρό πύραυλο New Glenn ενόψει αποστολής στον Άρη
περισσότερα
17:35 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Φόβος και τρόμος για τους συνομήλικούς τους ήταν δύο ανήλικοι, 15 και 14 ετών αντίστοιχα, που ...
16:47 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κοζάνη: «Μύριζα το αίμα» – «Η τσεκουριά είχε σκοπό να με σκοτώσει» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για την επίθεση στη ΔΟΥ

Την ερχόμενη Τετάρτη (15/10) θα συνεχιστεί, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δυτικής Μακεδονίας, η ...
16:03 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Τρίπολη: Βγαίνει από την Εντατική ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του

Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 12χρονου, που έπεσε θύμα επίθεσης με μαχα...
15:32 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

«Οπτική ψευδαίσθηση» για οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας – Κρυμμένα τα φανάρια στην Αχαρνών – ΦΩΤΟ αναγνώστη

«Παιχνίδια» παρατηρητικότητας πρέπει να παίζουν καθημερινά οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας καθώς ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης