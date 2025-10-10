Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 7 ετών σε 39χρονο για υλικό παιδικής πορνογραφίας – Επιστρέφει στις φυλακές, τι υποστήριξε

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος, επειδή κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 7ετή κάθειρξη, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, ο 39χρονος επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε από τον Ιούλιο του 2024, καθώς μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Επιπλέον, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Τι είπε στην απολογία του ο 39χρονος

Κατά την απολογία του ενώπιον των δικαστών ο 39χρονος υποστήριξε πως τα επίμαχα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web) στο πλαίσιο της ερευνητικής, όπως είπε, ενασχόλησής του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών.

«Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους» είπε, ενώ παραδέχεται πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα». «Ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει» συμπλήρωσε.