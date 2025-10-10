Επέστρεψε ο τρόμος των Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Νέα βίντεο και φωτογραφίες έπειτα από το μπαράζ σεισμών

Οι Φιλιππίνες για ακόμη μια φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν να σείονται κυριολεκτικά από δύο ισχυρότατους σεισμούς μεγέθους 7,4 και 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Παρασκευή (10/10). Η νότια πλευρά του νησιωτικού συμπλέγματος ήταν αυτή που «χτυπήθηκε» περισσότερο αυτή τη φορά, σε συνέχεια του φονικού σεισμού που είχε γίνει περίπου πριν από δύο εβδομάδες με τραγικό απολογισμό 72 νεκρούς.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν νέα βίντεο και φωτογραφίες από την δεύτερη κατά σειρά σεισμική δόνηση με τον πανικό και την απόγνωση των πολιτών να αποτυπώνονται σε όλα τα οπτικά υλικά. Ο σεισμός έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίρια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

