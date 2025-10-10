Επέστρεψε ο τρόμος των Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Νέα βίντεο και φωτογραφίες έπειτα από το μπαράζ σεισμών

Οι Φιλιππίνες για ακόμη μια φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν να σείονται κυριολεκτικά από δύο ισχυρότατους σεισμούς μεγέθους 7,4 και 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Παρασκευή (10/10). Η νότια πλευρά του νησιωτικού συμπλέγματος ήταν αυτή που «χτυπήθηκε» περισσότερο αυτή τη φορά, σε συνέχεια του φονικού σεισμού που είχε γίνει περίπου πριν από δύο εβδομάδες με τραγικό απολογισμό 72 νεκρούς.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν νέα βίντεο και φωτογραφίες από την δεύτερη κατά σειρά σεισμική δόνηση με τον πανικό και την απόγνωση των πολιτών να αποτυπώνονται σε όλα τα οπτικά υλικά. Ο σεισμός έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίρια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

MULING PAGLIKAS SA MGA PASYENTE KASUNOD NG MALAKAS NA PAGYANIG Muling inilabas ang mga pasyente sa Davao Oriental Provincial Medical Center upang ilikas matapos ang muling pagyanig ng Magnitude 6.9 na lindol sa lugar ngayong gabi, Oct. 10. | via Bryll Montalvo pic.twitter.com/0xHvCzxHC3 — News5 (@News5PH) October 10, 2025

6.9 Magnitude Earthquake

October 10, 2025, 7:12 PM

📍Magallanes, Davao City pic.twitter.com/bTO3j0ddUo — 🇯 🇪 🇸 🇸 🇵 🇮 🇳 🇴 🇾 (@jesspinoyDVO) October 10, 2025