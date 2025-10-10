Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Καταγγελίες ότι κτηνοτρόφοι εισάγουν παρανόμως εμβόλια – Τις στέλνει στον Άρειο Πάγο ο Τσιάρας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε να μεταβιβαστούν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες που έγιναν μέσω τηλεοπτικού σταθμού ότι πολλοί κτηνοτρόφοι εισάγουν παρανόμως εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, πολλοί κτηνοτρόφοι, θέλοντας να χτίσουν την ανοσία της αγέλης και παρά τις απαγορεύσεις τόσο από την ΕΕ όσο και από την Ελλάδα, εισάγουν παρανόμως από το εξωτερικό -και συγκεκριμένα από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο- εμβόλια για την ευλογιά, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, το κόστος του εμβολίου ανέρχεται στα 3,5€ ανά ζώο.

Τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, ενοχοποιούνται για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Προσπαθούν να πατήσουν πάνω στην ανησυχία των κτηνοτρόφων»

«Η αλήθεια είναι ότι έχει ακουστεί. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά έχει ακουστεί ότι γίνονται τέτοιες διαδικασίες για τα εμβόλια» ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων, Κωνσταντίνος Μήλιος. «Κάποιοι προσπαθούν να πατήσουν πάνω στην ανησυχία των κτηνοτρόφων. Αυτήν την στιγμή στη χώρα υπάρχει μία έξαρση της ευλογιάς, είναι ανθρώπινο κάποιοι άνθρωποι φοβούμενοι για το μέλλον των κοπαδιών τους, για το μέλλον των οικογενειών τους, να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες και κάποιοι επιτήδειοι να το εκμεταλλεύονται».

«Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί προφανώς να ελεγχθεί, η παράνομη διακίνηση των εμβολίων. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί το άγριο στέλεχος από το εμβόλιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και αυτό είναι ένα παρά πολύ μεγάλο πρόβλημα. (…) Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δεν ξέρω με ποια λογική γίνεται, αν γίνεται» υπογράμμισε ο κ. Μήλιος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της πανελλήνιας ένωσης κτηνιάτρων: «Αν δεν πειστούν οι κτηνοτρόφοι ότι μπορούν να προστατευτούν, τηρώντας τα μέτρα βιοασφάλειας… δεν σημαίνει ότι ένα εμβόλιο είναι πανάκεια και ειδικά αυτού του τύπου τα εμβόλια που έχουν μία αποτελεσματικότητα στο 50 – 60% στην καλύτερη».

«Δεν είναι ελεγμένο»

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Σπύρος Κρήτας, τόνισε ότι «για να γίνει ένα τέτοιο εμβόλιο και εφόσον επιτραπεί πάντα, θα πρέπει να υπάρξει και επαρκής χρόνος. Όταν το νόσημα είναι υποχρεωτικής δήλωσης, όχι μόνο οι εκτροφείς και οι υπόλοιποι αλλά ούτε και οι επιστήμονες επιτρέπεται να χειριστούν τους μικροοργανισμούς αυτούς».

Το ανησυχητικό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το γεγονός πως: «Δεν είναι ελεγμένο. Εγώ που κοίταξα πολλά τέτοια εμβόλια, τα περισσότερα αν όχι όλα, είναι εκτός ΕΕ, είναι από χώρες που έχουν ζωτικά το νόσημα, δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα ο ιός, κυκλοφορεί, και δεν έχουν άλλη πηγή πρωτεΐνης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σφάξουν τα ζώα τους, όπως εμείς που έχουμε αυτήν τη δυνατότητα, άρα συμβιβάζονται με το να δέχονται 50 – 60% αποδόσεις των ζώων παρακάτω».

«Είναι επικίνδυνο και είναι επιλήψιμο ποινικά. Αν τυχόν συλληφθεί κάποιος θα μπει και φυλακή», κατέληξε.

 

