Ισραήλ: Θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 – «Είστε ο καλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 – «Είστε ο καλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο»
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, ανακοίνωσε ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με κοινοβουλευτικούς ηγέτες ανά τον κόσμο για να προωθήσει την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026.

LIVE – Ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή: Η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 ζωντανούς ομήρους – Η ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, και άλλους πολιτικούς ηγέτες προκειμένου να προωθήσουν την υποψηφιότητα του Αμερικανού Προέδρου για το διεθνές βραβείο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βραβεύτηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η απόφαση της Επιτροπής είχε παρθεί προτού η κυβέρνηση Τραμπ μεσολαβήσει για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ο Οχάνα απηύθυνε εγκάρδια λόγια προς τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τιμήσατε την Κνεσέτ, κάνοντάς την το πρώτο κοινοβούλιο που επισκέπτεστε στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας σας», δήλωσε ο Οχάνα απευθυνόμενος στους βουλευτές.

Τα λόγια του προκάλεσαν παρατεταμένο χειροκρότημα και αποθέωση από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα. Ο Τραμπ, ανταποκρινόμενος στη θερμή υποδοχή, σηκώθηκε όρθιος για λίγα δευτερόλεπτα, χαιρετίζοντας το ακροατήριο.

«Ο εβραϊκός λαός θα σε θυμάται», είπε ο Οχάνα απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο. «Είμαστε ένας λαός που θυμάται, και αυτό που βιώνουμε δεν είναι μια τοπική διαμάχη, αλλά μια παγκόσμια μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις του εξτρεμισμού, του ριζοσπαστισμού και του φονταμενταλισμού, και στις δυνάμεις της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Κνεσέτ τόνισε: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί-Κάθε 6 δευτερόλεπτα χάνεται μία ζωή

Βιταμίνη D: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να την πάρετε για μέγιστη απορρόφηση;

IRIS: Αλλάζει ριζικά το σύστημα άμεσων πληρωμών – Τι έρχεται για τους χρήστες και τους ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΣΠΑ: 10 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία

Τεστ προσωπικότητας: Το ζώο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε θαρραλέος άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «εν λευκώ» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:29 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ένταση στην Κνεσέτ: Βουλευτής διέκοψε την ομιλία του Τραμπ και απομακρύνθηκε από την ασφάλεια – «Ήταν πολύ αποτελεσματικό»

Η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ διακόπηκε προσωρινά, όταν Ισραηλινό...
14:11 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου: Αποθέωσε τον Τραμπ στην Κνεσέτ – «Το όνομά σου θα χαραχθεί στην ιστορία του έθνους μας»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκίνησε την ομιλία του στην Κνεσέτ απευθύνον...
13:32 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβακία: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο τρένα express κοντά στη Ροζνάβα – Το βαγόνι εκτινάχθηκε στον αέρα

Στον δήμο Jablonov nad Turnou στην περιοχή Rožňava, δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν. Σύμφωνα...
13:16 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt το Νόμπελ Οικονομίας

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Οικονομίας στους Joel ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης