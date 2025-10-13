Ισραήλ: Θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 – «Είστε ο καλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο»

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, ανακοίνωσε ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με κοινοβουλευτικούς ηγέτες ανά τον κόσμο για να προωθήσει την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, σκοπεύει να συνεργαστεί με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, και άλλους πολιτικούς ηγέτες προκειμένου να προωθήσουν την υποψηφιότητα του Αμερικανού Προέδρου για το διεθνές βραβείο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βραβεύτηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η απόφαση της Επιτροπής είχε παρθεί προτού η κυβέρνηση Τραμπ μεσολαβήσει για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ο Οχάνα απηύθυνε εγκάρδια λόγια προς τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

«Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τιμήσατε την Κνεσέτ, κάνοντάς την το πρώτο κοινοβούλιο που επισκέπτεστε στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας σας», δήλωσε ο Οχάνα απευθυνόμενος στους βουλευτές.

Τα λόγια του προκάλεσαν παρατεταμένο χειροκρότημα και αποθέωση από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα. Ο Τραμπ, ανταποκρινόμενος στη θερμή υποδοχή, σηκώθηκε όρθιος για λίγα δευτερόλεπτα, χαιρετίζοντας το ακροατήριο.

«Ο εβραϊκός λαός θα σε θυμάται», είπε ο Οχάνα απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο. «Είμαστε ένας λαός που θυμάται, και αυτό που βιώνουμε δεν είναι μια τοπική διαμάχη, αλλά μια παγκόσμια μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις του εξτρεμισμού, του ριζοσπαστισμού και του φονταμενταλισμού, και στις δυνάμεις της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Κνεσέτ τόνισε: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ».