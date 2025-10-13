Σλοβακία: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο τρένα express κοντά στη Ροζνάβα – Το βαγόνι εκτινάχθηκε στον αέρα

Στον δήμο Jablonov nad Turnou στην περιοχή Rožňava, δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά ο Υπουργός Εσωτερικών Matúš Šutaj Eštok δήλωσε ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τρία άτομα είναι εγκλωβισμένα, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχουν νεκροί. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα ασυνήθιστο ατύχημα, το οποίο πιθανότατα συνέβη λόγω ανθρώπινου λάθους. Ένας από τους μηχανοδηγούς πιθανότατα δεν έδωσε προτεραιότητα στον άλλο.

«Είμαι σε άμεση επαφή με τον Υπουργό Μεταφορών Jozef Ráž και τον Υπουργό Εσωτερικών Matúš Šutaj Eštok, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον τόπο της τραγωδίας», ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Robert Fico. Πρόσθεσε ότι είναι αντίθετος σε τυχόν πρόωρα συμπεράσματα. «Επομένως, μια διεξοδική έρευνα πρέπει να διευκρινίσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας», κατέληξε.

Η σύγκρουση των τρένων εξπρές σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. στο σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται και μετατρέπονται σε μονή γραμμή.

«Η αιτία της σύγκρουσης διερευνάται. Προς το παρόν, προτεραιότητα είναι η διάσωση και η εκκένωση των επιβατών και των υπαλλήλων μας. Θα ενημερώνουμε συνεχώς τις πληροφορίες», δήλωσε ο Ján Baček, εκπρόσωπος της Σλοβακικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας (ZSSK), προσθέτοντας ότι παρέχεται μεταφορά με λεωφορεία αντικατάστασης στη διαδρομή.

Αυτό που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι δύο τρένα κινούνταν μετωπικά σε ένα σημείο όπου το ένα θα έπρεπε να περιμένει να περάσει το άλλο. «Συνέβη σε ένα σημείο όπου δύο γραμμές συγκλίνουν σε μία. Το ένα τρένο έπρεπε να σταματήσει, αλλά δεν σταμάτησε. Και τα δύο κινούνταν κανονικά», δήλωσε μια πηγή από το ZSSK.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε μπροστά από μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ νατ Τούρνου.