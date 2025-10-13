Σλοβακία: Πώς συγκρούστηκαν τα δύο τρένα express κοντά στη Ροζνάβα – Το βαγόνι εκτινάχθηκε στον αέρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σλοβακία τρένο

Στον δήμο Jablonov nad Turnou στην περιοχή Rožňava, δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά ο Υπουργός Εσωτερικών Matúš Šutaj Eštok δήλωσε ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τρία άτομα είναι εγκλωβισμένα, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχουν νεκροί. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα ασυνήθιστο ατύχημα, το οποίο πιθανότατα συνέβη λόγω ανθρώπινου λάθους. Ένας από τους μηχανοδηγούς πιθανότατα δεν έδωσε προτεραιότητα στον άλλο.

«Είμαι σε άμεση επαφή με τον Υπουργό Μεταφορών Jozef Ráž και τον Υπουργό Εσωτερικών Matúš Šutaj Eštok, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον τόπο της τραγωδίας», ενημέρωσε ο πρωθυπουργός Robert Fico. Πρόσθεσε ότι είναι αντίθετος σε τυχόν πρόωρα συμπεράσματα. «Επομένως, μια διεξοδική έρευνα πρέπει να διευκρινίσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας», κατέληξε.

 

Η σύγκρουση των τρένων εξπρές σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. στο σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται και μετατρέπονται σε μονή γραμμή.

«Η αιτία της σύγκρουσης διερευνάται. Προς το παρόν, προτεραιότητα είναι η διάσωση και η εκκένωση των επιβατών και των υπαλλήλων μας. Θα ενημερώνουμε συνεχώς τις πληροφορίες», δήλωσε ο Ján Baček, εκπρόσωπος της Σλοβακικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας (ZSSK), προσθέτοντας ότι παρέχεται μεταφορά με λεωφορεία αντικατάστασης στη διαδρομή.

Αυτό που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι δύο τρένα κινούνταν μετωπικά σε ένα σημείο όπου το ένα θα έπρεπε να περιμένει να περάσει το άλλο. «Συνέβη σε ένα σημείο όπου δύο γραμμές συγκλίνουν σε μία. Το ένα τρένο έπρεπε να σταματήσει, αλλά δεν σταμάτησε. Και τα δύο κινούνταν κανονικά», δήλωσε μια πηγή από το ZSSK.

Σλοβακία τρένο

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε μπροστά από μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ νατ Τούρνου.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί-Κάθε 6 δευτερόλεπτα χάνεται μία ζωή

Βιταμίνη D: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να την πάρετε για μέγιστη απορρόφηση;

IRIS: Αλλάζει ριζικά το σύστημα άμεσων πληρωμών – Τι έρχεται για τους χρήστες και τους ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΣΠΑ: 10 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία

Τεστ προσωπικότητας: Το ζώο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε θαρραλέος άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «εν λευκώ» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:29 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ένταση στην Κνεσέτ: Βουλευτής διέκοψε την ομιλία του Τραμπ και απομακρύνθηκε από την ασφάλεια – «Ήταν πολύ αποτελεσματικό»

Η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ διακόπηκε προσωρινά, όταν Ισραηλινό...
14:11 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου: Αποθέωσε τον Τραμπ στην Κνεσέτ – «Το όνομά σου θα χαραχθεί στην ιστορία του έθνους μας»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκίνησε την ομιλία του στην Κνεσέτ απευθύνον...
13:23 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 – «Είστε ο καλύτερος φίλος που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο»

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, ανακοίνωσε ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με κοινοβουλευτικ...
13:16 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt το Νόμπελ Οικονομίας

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Οικονομίας στους Joel ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης