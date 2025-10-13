HOTΕΛ ΕΛVIRA: Οι προσπάθειες της Ελβίρας να αναστήσει το ξενοδοχείο της οικογενείας συνεχίζονται- Τι θα δούμε απόψε

Η οδύσσεια της Ελβίρας ώστε να λειτουργήσει το ξενοδοχείο συνεχίζονται στο νέο επεισόδιο του HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα επιμένει σε αξιοκρατικές προσλήψεις προσωπικού, όμως ο Παντελής έχει ένα σχέδιο για να την σταματήσει. Παράλληλα, οι εξ αποστάσεως συνεντεύξεις του Γιάννη και της Ντίνας δεν εξελίσσονται όπως θα περίμεναν.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 5 – «Φαινόμενο είσαι εσύ» (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι προσπερνάει το φιλί τους ως μέρος της… άσκησης πυρασφάλειας, κάτι που η Ελβίρα καταπίνει με προσποιητή ευκολία και ρίχνεται με τα μούτρα στην εύρεση προσωπικού.

Όλοι θέλουν να προσλάβουν γνωστούς τους με μέσον, εκτός από την Ελβίρα που θέλει ασυζητητί μια αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Η δολιοφθορά όμως του Ηλία, σύμφωνα με το σατανικό σχέδιο του Παντελή, και ο αποπροσανατολισμός νέων υποψηφίων από την Λαμπρινή, έχει ως αποτέλεσμα να μην έρθει κανείς την ημέρα των συνεντεύξεων.

Η αποτυχία του Γιάννη και της Ντίνας για εξ αποστάσεως συνεντεύξεις κάνει τα πράγματα χειρότερα, και τελικά η αναζήτηση γνωστών φαίνεται πάλι η μόνη λύση. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς είναι και κάποιος που δεν περιμένουν…

Γκεστ επεισοδίου: Γιάννης Νικολάου

Δείτε εδώ το trailer για το αποψινό, πέμπτο επεισόδιο:

