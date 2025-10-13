Νετανιάχου: Αποθέωσε τον Τραμπ στην Κνεσέτ – «Το όνομά σου θα χαραχθεί στην ιστορία του έθνους μας»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκίνησε την ομιλία του στην Κνεσέτ απευθύνοντας εγκωμιαστικά λόγια προς τον Ντόναλντ Τραμπ. «Σε αυτή την ημέρα, γεμάτη συγκίνηση, που θα χαραχθεί στην ιστορία του λαού μας, το όνομά σας θα χαραχθεί στην κληρονομιά του έθνους μας», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Έχει ήδη χαραχθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Πριν ανέβει στο βήμα ο Νετανιάχου, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, Αμίρ Οχάνα, ανακοίνωσε ότι θα ενώσει τις δυνάμεις του με κοινοβουλευτικούς ηγέτες ανά τον κόσμο για να προωθήσει την υποψηφιότητα του Προέδρου των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης του 2026.

«Κύριε Πρόεδρε [Τραμπ], είστε αφοσιωμένος σε αυτή την ειρήνη, είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ειρήνη, και μαζί, κύριε Πρόεδρε, θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη», τόνισε ο Νετανιάχου.

Μιλώντας στα αγγλικά, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα, την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν, την υπεράσπιση του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, την αναγνώριση των ισραηλινών δικαιωμάτων στη Δυτική Όχθη, τη μεσολάβηση στις Συμφωνίες του Αβραάμ, την αποχώρηση από τη συμφωνία JCPOA για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την επίθεση κατά του Ιράν τον Ιούνιο.

«Κανένας Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ περισσότερα για το κράτος του Ισραήλ, και όπως είπα στην Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει καν σύγκριση», τόνισε.

Όσον αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, ο Νετανιάχου είπε ότι είναι μια πρόταση «που ανοίγει την πόρτα σε μια ιστορική επέκταση της ειρήνης στην περιοχή μας».

Πρόσθεσε: «Σήμερα, το εβραϊκό ημερολόγιο σηματοδοτεί το τέλος δύο ετών πολέμου». Συνέχισε με έναν φόρο τιμής στους πεσόντες Ισραηλινούς στρατιώτες, αναφέροντας ονομαστικά μερικούς από τους νεκρούς και τους τραυματίες. «Χάρη σε αυτούς τους ήρωες, ο λαός μας θα επιβιώσει… θα ευημερήσει… και θα ζήσει σε ειρήνη», σημείωσε.

«Πληρώσαμε υψηλό τίμημα για αυτόν τον πόλεμο, αλλά οι εχθροί μας καταλαβαίνουν πλέον πόσο ισχυρό και αποφασιστικό είναι το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου. Είπε επίσης ότι είχε υποσχεθεί να φέρει όλους τους ομήρους πίσω στο Ισραήλ, «και το έκανα».