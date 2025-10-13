Πάτρα: Τρεις αδελφές κατήγγειλαν τον πατέρα τους για ασέλγεια – Ο 55χρονος αρνείται τις κατηγορίες

Τρεις αδελφές φέρεται πως κατήγγειλαν τον ίδιο τους τον 55χρονο πατέρα για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους στην Πάτρα, αλλά και σε βάρος δύο ανιψιών του, όταν τα κορίτσια βρίσκονταν στην τρυφερή ηλικία των 9 έως 11 ετών. Η μία από τις τρεις, είναι ακόμα και σήμερα ανήλικοι, ενώ οι άλλες δύο είναι πλέον ενήλικες και παντρεμένες.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η υπόθεση που σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, ερευνήθηκε με απόλυτη μυστικότητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Οι αστυνομικοί, έπειτα από την προανακριτική διαδικασία και τη λήψη καταθέσεων από εμπλεκόμενα πρόσωπα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 55χρονου, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Οι καταγγέλλουσες φέρονται να βρήκαν το θάρρος να προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση των αποτρόπαιων πράξεων που ισχυρίζονται ότι βίωναν για χρόνια, όταν οι δύο μεγαλύτερες αδελφές συζήτησαν για πρώτη φορά με τους συζύγους τους και αποφάσισαν να απευθυνθούν στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιες περιέγραψαν γενετήσιες πράξεις χωρίς διείσδυση, τις οποίες ο πατέρας τους φέρεται να επαναλάμβανε τόσο σε εκείνες, όσο και σε δύο ακόμα ανιψιές του.

Πληροφορίες του ίδιου τοπικού μέσου, αναφέρουν ότι ο γιος της οικογένειας είχε αντιληφθεί όσα συνέβαιναν και ότι, μετά από έντονη αντιπαράθεση, ο πατέρας απομακρύνθηκε προσωρινά από το σπίτι. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε πράξη σε βάρος των παιδιών ή συγγενών του.

Ο 55χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού, καθώς οι πράξεις που περιγράφονται στις καταθέσεις των θυμάτων εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία, θα καλέσει τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και θα αποφασίσει για την ποινική του αντιμετώπιση.