Ζάκυνθος: Βίντεο από την στιγμή που μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει και εκσφενδονίζει διανομέα

Την στιγμή που παρά λίγο να κοστίσει την ζωή ενός διανομέα, όταν έπεσε πάνω του με σφοδρότητα ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας μεθυσμένος Βούλγαρος, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Ζάκυνθο.

Ενδεικτική της ταχύτητας που είχε αναπτύξει είναι η σφοδρότητα με την οποία χτυπά πλαγιομετωπικά τον δικυκλιστή, τον εκσφενδονίζει σε ύψος πάνω από δύο μέτρα και εκτοξεύει το μοτοποδήλατο περισσότερα από 100 μέτρα και μάλιστα στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που κινούνταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ.

Στο σημείο του ατυχήματος, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, έφτασε άμεσα η Τροχαία Ζακύνθου και ασθενοφόρο το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος, ευτυχώς, δεν έχει σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Βούλγαρου οδηγού, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και πρόκληση βλαβών, καθώς του έγινε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.