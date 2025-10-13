Ζάκυνθος: Βίντεο από την στιγμή που μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει και εκσφενδονίζει διανομέα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζάκυνθος: Βίντεο από την στιγμή που μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει και εκσφενδονίζει διανομέα

Την στιγμή που παρά λίγο να κοστίσει την ζωή ενός διανομέα, όταν έπεσε πάνω του με σφοδρότητα ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας μεθυσμένος Βούλγαρος, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Ζάκυνθο.

Ενδεικτική της ταχύτητας που είχε αναπτύξει είναι η σφοδρότητα με την οποία χτυπά πλαγιομετωπικά τον δικυκλιστή, τον εκσφενδονίζει σε ύψος πάνω από δύο μέτρα και εκτοξεύει το μοτοποδήλατο περισσότερα από 100 μέτρα και μάλιστα στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που κινούνταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ.

Στο σημείο του ατυχήματος, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, έφτασε άμεσα η Τροχαία Ζακύνθου και ασθενοφόρο το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος, ευτυχώς, δεν έχει σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Βούλγαρου οδηγού, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και πρόκληση βλαβών, καθώς του έγινε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το 15,6% των αξονικών τομογραφιών που γίνεται στην Ελλάδα είναι ακατάλληλες

Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί-Κάθε 6 δευτερόλεπτα χάνεται μία ζωή

Χρυσός και ασήμι: Γιατί “σκαρφαλώνουν” συνεχώς οι τιμές – Τα νέα ρεκόρ και οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Επίδομα 250 ευρώ: Αυτές είναι οι επικρατέστερες ημερομηνίες για την πληρωμή του – Οι νεότερες πληροφορίες

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόλις βρήκαν ένα μεγάλο «χαμένο» μέρος του Σύμπαντος – Πού ήταν;

Η Apple σταματά την υποστήριξη της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο Clips
περισσότερα
16:08 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: «Έρχεται» οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό είπε πως «Ζούμε ένα Φθινόπω...
16:01 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σ...
15:56 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στο Αίγιο: Ηλικιωμένος έπεσε από σκάλα και εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι 

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 87χρονος άνδρας στο Αίγιο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα ...
15:43 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

ΣτΕ για ΝΟΚ: Συνταγματικό και νόμιμο το Προεδρικό Διάταγμα για την αντιστάθμιση της χρήσης πολεοδομικών κινήτρων

«Πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης