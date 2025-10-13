Μαραθώνας: Συνελήφθη 20χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από σπίτι

Ένας 20χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από σπίτι, τον περασμένο Αύγουστο, στον Μαραθώνα.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν τον 20χρονο το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) στην περιοχή του Μαραθώνα, με βάση σχετικό ένταλμα. Οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι από το σημείο των πυροβολισμών περισυλλέχθηκαν 20 κάλυκες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκε 20χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος σε περιστατικό πυροβολισμών με πολεμικό τυφέκιο που έλαβε χώρα την 14-8-2025 στην περιοχή του Μαραθώνα

Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος απογευματινές ώρες της 10-10-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αττικής στην περιοχή του Μαραθώνα, 20χρονος ημεδαπός εμπλεκόμενος σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα την 14-8-2025 στην περιοχή του Μαραθώνα.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, προέκυψε ότι ο 20χρονος εμπλέκεται σε περιστατικό πυροβολισμών με πολεμικό τυφέκιο έξω από οικία στην περιοχή του Μαραθώνα πρώτες πρωινές ώρες της 14-8-2025.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί και περισυλλεχθεί -20- κάλυκες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.