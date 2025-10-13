Ζαχαριάδης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζαχαριάδης, «ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, αντί να κάνει αυτοκριτική για την άθλια στάση του και τη σιωπή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αντί να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής».

«Τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ. Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη» καταλήγει ο κ. Ζαχαριάδης.