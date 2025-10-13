Ζαχαριάδης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζαχαριάδης, «ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, αντί να κάνει αυτοκριτική για την άθλια στάση του και τη σιωπή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αντί να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής».

«Τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ. Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη» καταλήγει ο κ. Ζαχαριάδης.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 8 νέα μέτρα για τη διαχείριση της ζωονόσου

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόλις βρήκαν ένα μεγάλο «χαμένο» μέρος του Σύμπαντος – Πού ήταν;
περισσότερα
17:32 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Νέες αιχμές από τον Χάρη Δούκα: «Οι προτάσεις μου για συμμαχίες δεν έγιναν αποδεκτές»

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αφήνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έναν χρόνο μετά τις ...
17:27 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τσιάρας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Θα ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη αν έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός

Όλες οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με παράνομους εμβολιασμούς για τ...
17:06 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ευρωβουλευτές ΝΔ: Αποσύρθηκε η αναφορά των κατεχομένων ως «ΤΔΒΚ» από μελέτη της ΕΕ

Αποσύρθηκε η αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» από κείμενο γ...
15:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ-Ανδρέας Στρατάκης: «Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες» τονίζει ο «Χασάπης» – Τι είπε για τη σχέση του με τον «Φραπέ»

«Συγκαταλέγομαι στους πάμφτωχους αγρότες» τόνισε ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός ως «Χασάπης», επ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης