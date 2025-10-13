«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα απελπισμένη ζητά την βοήθεια του Λευτέρη- Καταιγιστικές οι εξελίξεις απόψε στις 20:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η Ζωή πιέζει τον Θεόφιλο να της πει γιατί επιμένει στον γάμο του Ορφέα και της Άννας, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Η Ζωή εισβάλει στο δωμάτιο των διδύμων, αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι παιδιά της και προσπαθεί να τους εξαγοράσει με λεφτά, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευση της Φωτεινής και του Λευτέρη.

Τα δίδυμα ανασυντάσσονται, και ορκίζονται να μη λυγίσουν. Η Φωτεινή καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νικαίτης, έχοντας σαν σχέδιο, να γίνει ο εφιάλτης της Ζωής.

Ο Άγγελος συναντά τυχαία τη Ζωή, και μένει να την κοιτά από απόσταση, ενώ εκείνη είναι χαμένη στις σκέψεις της. Η Άννα και ο Ορφέας αναμετρώνται με τη σκιά του αναγκαστικού τους αρραβώνα.

Η Ζωή πιέζει τον Θεόφιλο να της πει γιατί επιμένει για τον γάμο Ορφέα και Άννας. Η μοίρα φέρνει κοντά τον Λευτέρη και την Άννα όταν εκείνος την βλέπει κλαμένη. Του λέει για τον εκβιασμό του Χρήστου κι αυτός προσφέρεται να την βοηθήσει.

 Η Ζωή εισβάλει στο δωμάτιο των διδύμων και αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι παιδιά της προκαλώντας την οργή της Φωτεινής και του Λευτέρη…

 Η Σοφία συνεχίζει να ασκεί ψυχολογική πίεση στην Άννα…

 Δείτε το trailer

15:19 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

