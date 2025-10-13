Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από την σύγκρουση δύο τρένων express – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την σύγκρουση δύο τρένων που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν η μηχανή και ένα βαγόνι.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την αστυνομία, δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους από την σφοδρή σύγκρουση. Όπως αναφέρει η αστυνομία της χώρας το ατύχημα συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Από του 66 τραυματίες, οι 16 υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που ανήρτησε η αστυνομία στο Facebook φαίνονται συντρίμμια καθώς και η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι πρόκειται για ένα ασυνήθιστο ατύχημα, το οποίο πιθανότατα συνέβη λόγω ανθρώπινου λάθους. Ένας από τους μηχανοδηγούς πιθανότατα δεν έδωσε προτεραιότητα στον άλλο.

Νέες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του ατυχήματος

Σλοβακία, σύγκρουση τρένων

Σλοβακία, σύγκρουση τρένων

Σλοβακία, σύγκρουση τρένων Σλοβακία, σύγκρουση τρένων Σλοβακία, σύγκρουση τρένων Σλοβακία, σύγκρουση τρένων

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

Σλοβακία τρένο Σλοβακία τρένο Σλοβακία τρένο

πηγή φωτογραφιών: facebook.com/Dobšinské noviny

