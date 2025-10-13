Καιρός: «Έρχεται» οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό είπε πως «Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά», προβλέποντας ψιλόβροχα και συννεφιές μέχρι την Πέμπτη 16/10. Επίσης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Ωστόσο, από την Παρασκευή αναμένεται μία «οργανωμένη κακοκαιρία» που σταδιακά θα επηρεάσει και την χώρα μας.
Με συννεφιές και βροχές και κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη
Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως «Με σκόρπια ψιλόβροχα εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό».
«Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα. Στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς» πρόσθεσε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό