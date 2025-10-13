Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η θερμοκρασία σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, θα κυμανθεί από 21 βαθμούς στα βόρεια έως και 25 στα νότια.

Στα νοτιοδυτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, φαινόμενα που θα είναι πιο έντονα στα νότια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι αραιές, αλλά κατά διαστήματα θα γίνονται πιο πυκνές, χωρίς όμως σημαντικά φαινόμενα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, κάτι που απαιτεί προσοχή από τους οδηγούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 22, ενώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς. Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός, τόνισε: «Οι φθινοπωρινές λιακάδες του Σαββατοκύριακου θα διατηρηθούν λίγο-πολύ στις περισσότερες περιοχές της χώρας, διανθισμένες με λίγα τοπικά ψιλοβρόχια, με εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γενικά λίγο χαμηλότερα από τη φυσιολογική για το 2ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, για αύριο Δευτέρα, περιμένουμε τοπικές ομίχλες στα δυτικά το πρωί και το βράδυ, και γενικά αίθριο ουρανό με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Αναμένονται ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι στα δυτικά, οι οποίοι το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 4, το πρωί τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24, τοπικά έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με ασθενείς βροχές από το μεσημέρι και στα νοτιότερα τμήματα από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα στη δυτική Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025