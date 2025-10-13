Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

 

16:08 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

