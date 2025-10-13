Grand Hotel: Η Κυβέλη ζητάει χρήματα από τον Χατζημήτρο και εκείνος την πετάει έξω

Καθηλώνει το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη έρχεται σε κατά μέτωπο σύγκρουση με τη Σοφία που την πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο…

Η Κυβέλη ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να πάρει πίσω το ξενοδοχείο και ετοιμάζεται να δανειστεί χρήματα από ένα πολύ επικίνδυνο άτομο… H Φρίντα με τον Άρη καταφέρνουν και βρίσκουν το ξωκλήσι που παντρεύτηκε ο Ρήγας… μόνο που θα τους προλάβει και θα φτάσει πρώτος ο ίδιος.

Εκεί θα βρουν κάποιες φωτογραφίες που όταν τις δει η Αλίκη θα τους αποκαλύψει κάτι που θα κάνει τους πάντες να παγώσουν.

Ο Ρήγας αρχίζει να δέχεται απειλές από παντού και να φοβάται πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έτσι, παίρνει μια μεγάλη απόφαση… να πουλήσει το Grand Hotel…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου