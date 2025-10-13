ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι με ανοίκειους χαρακτηρισμούς θα αντιπαρέλθει το πολιτικό αδιέξοδο της κυβέρνησης

«Πιεσμένος από τις συνεχείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης θεωρεί ότι με ανοίκειους χαρακτηρισμούς για την αξιωματική αντιπολίτευση θα αντιπαρέλθει το πολιτικό αδιέξοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Αντί να περιφέρει τον εκνευρισμό του, ας απαντήσει επιτέλους σε μια σειρά ερωτημάτων που προσποιείται ότι δεν ακούει εδώ και μια εβδομάδα.

Τα επαναφέρουμε:

-Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας, ο οποίος κατονόμασε τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ως εντολοδόχο συμφερόντων;

-Πώς γίνεται να φτάνουν συνεχώς πληροφορίες στο Μαξίμου από την κατά τα άλλα απόρρητη έρευνα των αρχών για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώματα του κ. Βάρρα να στέλνονται στον στενό πυρήνα συνεργατών του Πρωθυπουργού, αλλά ο κ. Μητσοτάκης να μην έχει ιδέα;» καταλήγει η ανακοίνωση.

