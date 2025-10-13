Εκκενώθηκε εβραϊκό κοινωνικό κέντρο στο Μάντσεστερ – Βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε φάκελο

Συναγερμός σήμανε σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία εκκένωσε προληπτικά το εβραϊκό κοινωνικό κέντρο «The Nicky», που βρίσκεται στη Middleton Road στο Crumpsall, ακριβώς απέναντι από τη συναγωγή του Heaton Park, που έγινε η τρομοκρατική επίθεση με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε φάκελο. Όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα επίθεση, αλλά για προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Η είσοδος του εβραϊκού κοινωνικού κέντρου είναι αποκλεισμένη, με τουλάχιστον πέντε περιπολικά της αστυνομίας, δύο συμβατικά οχήματα της αστυνομίας και δύο ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο.