Εκκενώθηκε εβραϊκό κοινωνικό κέντρο στο Μάντσεστερ – Βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε φάκελο

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Εκκενώθηκε εβραϊκό κοινωνικό κέντρο στο Μάντσεστερ – Βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε φάκελο
πηγή: Sean Hansford / Manchester Evening News

Συναγερμός σήμανε σημάνει το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία εκκένωσε προληπτικά το εβραϊκό κοινωνικό κέντρο «The Nicky», που βρίσκεται στη Middleton Road στο Crumpsall, ακριβώς απέναντι από τη συναγωγή του Heaton Park, που έγινε η τρομοκρατική επίθεση με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε ύποπτη ουσία μέσα σε φάκελο. Όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα επίθεση, αλλά για προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Η είσοδος του εβραϊκού κοινωνικού κέντρου είναι αποκλεισμένη, με τουλάχιστον πέντε περιπολικά της αστυνομίας, δύο συμβατικά οχήματα της αστυνομίας και δύο ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 8 νέα μέτρα για τη διαχείριση της ζωονόσου

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόλις βρήκαν ένα μεγάλο «χαμένο» μέρος του Σύμπαντος – Πού ήταν;
περισσότερα
17:37 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Έφτασε στην Αίγυπτο ο Τραμπ – Αντίστροφη μέτρηση για την Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα

Ο πρόεδρος Τραμπ προσγειώθηκε στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα. Ο Ντ...
16:46 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Ανακοίνωσε τα ονόματα των 4 νεκρών ομήρων που θα παραδώσει σήμερα στο Ισραήλ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς μόλις επιβεβαίωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων, οι σοροί των οπο...
16:44 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Δάκρυα χαράς για τους κρατούμενους που επέστρεψαν από το Ισραήλ, λύπη για όσους έμειναν πίσω – Η συμφωνία «δεν προχώρησε πολύ μακριά»

Χιλιάδες χαρούμενοι Παλαιστίνιοι έσπευσαν να αγκαλιάσουν τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν...
16:27 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Χίλαρι Κλίντον: «Οραματίστηκε τον δρόμο για την “Επόμενη Ημέρα”» – Οι έπαινοι στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία για τη Γάζα

Η Χίλαρι Κίντον αναγνώρισε την συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης