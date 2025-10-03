Μάντσεστερ: Ο δεύτερος πολίτης πέθανε από πυρά αστυνομικού – «Δυστυχώς ήταν μια τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της δράσης μας»

Μια τραγική «συνέπεια» από την «επείγουσα δράση» της αστυνομίας στην αιματηρή επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ, ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας από τους δύο νεκρούς ενδέχεται να σκοτώθηκε από σφαίρα που προήλθε από ένοπλο αστυνομικό.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μάντσεστερ (GMP), Στίβεν Γουάτσον, δήλωσε ότι ένας ιατροδικαστής «προκαταρκτικά καθόρισε ότι ένα από τα θύματα φαίνεται να υπέστη τραύμα που συνάδει με τραύμα από σφαίρα».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως ο δράστης, Τζιχάντ αλ-Σάμιε, δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και ότι «οι μόνες βολές που ρίχτηκαν ήταν από τους Ένοπλους Αστυνομικούς της GMP, καθώς εργάζονταν για να αποτρέψουν τον δράστη από το να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα».

Στην επίσημη τοποθέτησή του, πρόσθεσε: «Επομένως, με την επιφύλαξη περαιτέρω ιατροδικαστικών εξετάσεων, αυτός ο τραυματισμός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως μια τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της άμεσης και απαραίτητης ενέργειας που έλαβαν οι αστυνομικοί μου για να τερματίσουν αυτήν τη βίαιη επίθεση».

Σημείωσε ακόμη ότι ένας δεύτερος πολίτης υπέστη μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα από σφαίρα, ενώ τρία άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται.