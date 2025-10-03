Λιθουανία: Προτρέπει τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία – Υπόγεια κτιρίων μετατρέπονται σε καταφύγια βομβών

Η Λιθουανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες της, καλώντας τους να ετοιμαστούν για ενδεχόμενο πόλεμο και να χρησιμοποιήσουν καταφύγια βομβών, καθώς οι φόβοι ότι η χώρα θα εμπλακεί σε σύγκρουση με τη Ρωσία αυξάνονται.

Η χώρα, που συνορεύει με τη Λευκορωσία και το ρωσικό έδαφος του Καλίνινγκραντ, προτρέπει τους κατοίκους της να προετοιμάζονται, θεωρώντας πως λόγω της γεωγραφικής θέσης της αποτελεί πιθανό στόχο, δεδομένου ότι η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος του Πούτιν και οι δύο χώρες διεξάγουν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Zapad.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε φέτος: «Υπάρχουν επί του παρόντος 6.453 καταφύγια βομβών στη Λιθουανία που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, ή περίπου το 54% του πληθυσμού της χώρας».

Στην πρωτεύουσα, το Βίλνιους, τα υπόγεια πολλών κτιρίων έχουν μετατραπεί σε καταφύγια.

«Οι άνθρωποι ήθελαν να αισθάνονται ασφαλείς, να ξέρουν ότι μπορούν να προστατευτούν σε περίπτωση βομβαρδισμού και πολέμου, για τουλάχιστον μερικές μέρες», δήλωσε ο Vidas Magnavicius, διαχειριστής κτιρίου. «Συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να προετοιμαστούμε για το χειρότερο».

Οι προειδοποιήσεις έρχονται ενώ Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί με την άμεση αντίδραση της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, επιμένοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει αν προκληθεί. Ο Πούτιν, μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι την Πέμπτη, δήλωσε: «Τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν».

«Αν κάποιος εξακολουθεί να θέλει να τα βάλει μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, όπως λέμε, ας το προσπαθήσει», τόνισε.

Παρά τις απειλές του Πούτιν και τις εκκλήσεις της λιθουανικής κυβέρνησης, ορισμένοι προειδοποιούν ότι πολλά καταφύγια στη χώρα είναι παρωχημένα ή πολύ μικρά. Περισσότερο από το ήμισυ των δήμων αντιμετωπίζει ελλείψεις, και κάποια καταφύγια υπάρχουν μόνο στα χαρτιά.

Το δημοτικό συμβούλιο του Βίλνιους έχει υποσχεθεί να αναβαθμίσει 32 χώρους ώστε να είναι έτοιμοι εντός 12 ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει επίσης ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, επενδύοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε βελτιώσεις.

Οι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να πείσουν τους πολίτες να προετοιμαστούν χωρίς να προκαλέσουν πανικό, καθώς «Όσο δεν πετούν drones πάνω από τα κεφάλια μας, κανείς δεν ενδιαφέρεται».

«Θα ήταν επίσης ανεύθυνο να ενοχλήσουμε τους ανθρώπους με συζητήσεις για πόλεμο, αλλά όλοι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύπλοκο θέμα», δήλωσε ο Donatas Gurevicius από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λιθουανίας.

«Οι νέες κατοικίες και τα μεγάλα δημόσια κτίρια στη Λιθουανία πρέπει τώρα να είναι εξοπλισμένα με καταφύγια βομβών, μια πρακτική που χώρες καλά προετοιμασμένες για την πολιτική άμυνα, όπως η Φινλανδία και η Ελβετία, εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.

Η Λιθουανία, πρώην σοβιετική δημοκρατία με πληθυσμό 2,9 εκατομμύρια και πλέον μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει ήδη εγκρίνει σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση πολέμου. Οι ευάλωτοι πολίτες θα μεταφέρονται σε ασφαλείς χώρους, ενώ όσοι μπορούν να πολεμήσουν θα στηρίξουν τον στρατό.

Τον περασμένο μήνα, αρκετοί άνθρωποι συμμετείχαν σε ένα σεμινάριο που διοργανώνεται τακτικά από τον Ερυθρό Σταυρό της Λιθουανίας με θέμα «ακραίες καταστάσεις και πώς να προετοιμαστείτε για αυτές», δήλωσε ένας εθελοντής.

Μαθαίνουν «να αναγνωρίζουν εγκαίρως τους κινδύνους, να ξέρουν πού να κρυφτούν και να έχουν προμήθειες», είπε στο AFP.

Τα σεμινάρια επικεντρώνονται επίσης σε περιβαλλοντικές καταστροφές και πυρηνικές απειλές. Μια γυναίκα που συμμετείχε στα σεμινάρια, δήλωσε ότι θα εκκενώσει την περιοχή με τα παιδιά της σε περίπτωση πολέμου, προσθέτοντας: «Ο σύζυγός μου θα παραμείνει για να υπερασπιστεί τη Λιθουανία, όπως πρέπει».

Η κυβέρνηση έχει επίσης δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη καταφυγίων και έναν οδηγό επιβίωσης που δείχνει στους ανθρώπους πώς να αντέξουν 72 ώρες σε κρίση. «Ο ιστότοπος υπάρχει από το 2015, αλλά δεν ήταν πολύ δημοφιλής», δήλωσε η υπεύθυνη της πλατφόρμας. «Τώρα, το ενδιαφέρον για το πρότζεκτ αυξάνεται».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ήδη πυροδοτήσει την πιο σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά οι αξιωματούχοι στο Βίλνιους φοβούνται ότι η χώρα τους θα μπορούσε να είναι η επόμενη.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, France24