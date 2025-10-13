Μπαρτσελόνα: Δεν παίζει ο Ντάνι Όλμο κόντρα στον Ολυμπιακό – Εξαιρετικά αμφίβολος και για το clasico

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ντάνι Όλμο, Μπαρτσελόνα
πηγή: EPA/Alejandro Garcia

Το πρόβλημα που ανάγκασε τον Ντάνι Όλμο της Μπαρτσελόνα να αποχωρήσει από την εθνική Ισπανίας, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επιπόλαιο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Βαρκελώνη και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό γαστροκνήμιο. Ο χρόνος απουσίας του εκτιμάται σε 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Χάνσι Φλικ δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, την επόμενη Τρίτη (21/10), ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και για το clasico της 26ης Οκτωβρίου με τη Ρεάλ.

Η απώλεια του Όλμο έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα, με τους τραυματισμούς του Λαμίν Γιαμάλ, του τερματοφύλακα Ζοάν Γκαρσία και του χειρουργημένου Γκάβι. Παράλληλα, ενοχλήσεις αισθάνεται και ο Φεράν Τόρες, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Ισπανίας για το αυριανό (14/10) ματς με τη Βουλγαρία και θεωρείται αμφίβολος, τουλάχιστον για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τζιρόνα, το ερχόμενο Σάββατο (18/10). Ο Φλικ ελπίζει στην επερχόμενη αναμέτρηση να έχει τουλάχιστον διαθέσιμους τους Ραφίνια και Φερμίν Λόπεθ, που επίσης προέρχονται από τραυματισμούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 8 νέα μέτρα για τη διαχείριση της ζωονόσου

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόλις βρήκαν ένα μεγάλο «χαμένο» μέρος του Σύμπαντος – Πού ήταν;
περισσότερα
01:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Τετ α τετ του Μάκη Γκαγκάτση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Δεν τίθεται θέμα παραίτησης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε σύντομη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβά...
01:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ομάδα: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης – Ψήφο εμπιστοσύνης από τον Μάκη Γκαγκάτση στον Σέρβο τεχνικό

Μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου από τη Δανία, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκα...
00:33 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου: Οριστικά εκτός Μουντιάλ η Ελλάδα – Απίθανο να «σωθεί» μέσω του Nations League – Η βαθμολογία και οι επόμενες αγωνιστικές

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα ολοκληρώσει τον Νοέμβριο την πορεία της στα προκριματικά του Μου...
23:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Δανία – Ελλάδα 3-1: Μουντιάλ… τέλος για την Εθνική

Ακόμα έναν οδυνηρό αποκλεισμό από μεγάλη διοργάνωση γνώρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών. Το αν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης