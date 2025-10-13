Γάζα: Δάκρυα χαράς για τους κρατούμενους που επέστρεψαν από το Ισραήλ, λύπη για όσους έμειναν πίσω – Η συμφωνία «δεν προχώρησε πολύ μακριά»

Χιλιάδες χαρούμενοι Παλαιστίνιοι έσπευσαν να αγκαλιάσουν τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς αυτοί έφτασαν με λεωφορεία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη Γάζα τη Δευτέρα.

Οι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν αφού η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Με βάση την συμφωνία το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για δολοφονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους που κρατούνται στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, 22 ανήλικους Παλαιστίνιους και τις σορούς 360 μαχητών.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μέσα και γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, περιμένοντας την άφιξη των απελευθερωμένων κρατουμένων, ενώ ορισμένοι κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και άλλοι κρατούσαν φωτογραφίες των συγγενών τους.

Παλεύοντας με τα δάκρυα, μια γυναίκα που ζήτησε να κατονομαστεί ως Um Ahmed δήλωσε ότι παρά τη χαρά της για την απελευθέρωση, είχε ακόμη “ανάμεικτα συναισθήματα” για την ημέρα.

“Είμαι χαρούμενη για τους γιους μας που απελευθερώνονται, αλλά εξακολουθούμε να πονάμε για όλους εκείνους που είχαν σκοτωθεί από την κατοχή και για όλη την καταστροφή που συνέβη στη Γάζα μας”, δήλωσε στο Reuters μέσω φωνητικού μηνύματος.

Οι απελευθερωμένοι κρατούμενοι έφτασαν με λεωφορεία, μερικοί από τους οποίους πόζαραν από τα παράθυρα, σχηματίζοντας το σήμα V της νίκης. Θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, περίπου δώδεκα μασκοφόροι και μαυροφορεμένοι ένοπλοι, μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, έφτασαν στο νοσοκομείο όπου είχε στηθεί μια εξέδρα και καρέκλες για να υποδεχθούν τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που επέστρεψαν. Από τα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια που εξυμνούσαν την εθνική υπόθεση των Παλαιστινίων.

Η Χαμάς δήλωσε ότι 154 κρατούμενοι απελάθηκαν επίσης στην Αίγυπτο.

Χιλιάδες οι συγκεντρωμένοι και στην Ραμάλα

Στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, ο Samer Halabeya, ένας γιατρός που απελευθερώθηκε από τη φυλακή όπου εξέτιε ποινή για το σχεδιασμό μιας επίθεσης που τραυμάτισε έναν ισραηλινό αξιωματικό, δήλωσε ότι οι κρατούμενοι έμαθαν ότι θα αποφυλακιστούν πολύ μετά την υπογραφή της συμφωνίας. “Ελπίζουμε ότι όλοι θα απελευθερωθούν”, δήλωσε στο Reuters καθώς στεκόταν δίπλα στη μητέρα του που έκλαιγε.

Ο Μοχάμεντ Χατίμπ, ο οποίος είχε περάσει 20 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή για τη δολοφονία τριών Ισραηλινών, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι σύντομα θα ενωθεί με την οικογένειά του στη Βηθλεέμ. Είχε δει για τελευταία φορά τα δύο κορίτσια και τα δύο αγόρια του όταν τον επισκέφθηκαν πριν από 30 μήνες, είπε. “Είχαμε πάντα ελπίδα, γι’ αυτό συνεχίσαμε να είμαστε σταθεροί”, δήλωσε ο Χατίμπ στο Reuters.

Σε αυτούς που απελευθερώθηκαν δεν περιλαμβάνονται ανώτεροι διοικητές της Χαμάς ή μερικές από τις πιο εξέχουσες παλαιστινιακές προσωπικότητες από άλλες παρατάξεις, γεγονός που οδήγησε τους συγγενείς ορισμένων κρατουμένων να πουν ότι η συμφωνία δεν πήγε αρκετά μακριά.

Η Tala Al Barghouti, κόρη του Abdallah Al-Barghouti, ενός μαχητή της Χαμάς που καταδικάστηκε σε 67 φορές ισόβια το 2004, δήλωσε ότι η συμφωνία άφησε “βαθύ πόνο και ερωτήματα που δεν θα τελειώσουν”.

Η συμφωνία “θυσίασε εκείνους που έπαιξαν τον μεγαλύτερο ρόλο στην αντίσταση και έκλεισε τις ελπίδες για την απελευθέρωσή τους”, έγραψε στο Facebook. Ο πατέρας της είχε φυλακιστεί για τη συμμετοχή του σε μια σειρά επιθέσεων αυτοκτονίας το 2001 και το 2002 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες Ισραηλινούς.