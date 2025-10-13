Ο πρόεδρος Τραμπ προσγειώθηκε στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη «Σύνοδο κορυφής για την ειρήνη» στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 20 ηγέτες από όλον τον κόσμο.
Έφτασε στην Αίγυπτο ο Τραμπ – Αντίστροφη μέτρηση για την Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα
