Έφτασε στην Αίγυπτο ο Τραμπ – Αντίστροφη μέτρηση για την Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Σκωτία
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος Τραμπ προσγειώθηκε στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη «Σύνοδο κορυφής για την ειρήνη» στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 20 ηγέτες από όλον τον κόσμο.

