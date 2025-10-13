Άγριος καβγάς Γεωργιάδη – Δάγκα στη Βουλή – «Κλάψτε για τη Χαμάς που χάσατε»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της βουλευτή του ΚΚΕ Παρασκευής Δάγκα, με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αίματα άναψαν όταν ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Παρασκευής Δάγκα για το νοσηλευτικό προσωπικό, την κάλεσε να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις, λέγοντας: «Είμαι βέβαιος ότι ακόμη και όλοι όσοι κατέβαιναν τόσο καιρό στους δρόμους απαιτώντας ειρήνη στη Γάζα, ακόμη και οι πιο δριμείς επικριτές του Ισραήλ και του Τραμπ, θα έχουν σήμερα να πουν κι αυτοί έναν καλό λόγο για την επιστροφή των 20 αθώων ομήρων που κρατήθηκαν για περισσότερο από 2 χρόνια, να πουν συλλυπητήρια στις οικογένειες των πολλών άλλων ομήρων που δεν επέστρεψαν ζωντανοί και θα έχουν σίγουρα να πουν μια καλή κουβέντα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το σχέδιο του οποίου έφερε την πολυπόθητη ειρήνη στην περιοχή».

«Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι μία συμφωνία με το πιστόλι στο κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί ο κόσμος που κατέβαινε (σ.σ. στους δρόμους) και βροντοφώναζε το “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” φώναζε και για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, και αυτή τη στιγμή προωθείται ένα αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο, για να προωθούνται τα συμφέροντα ΗΠΑ, Ισραήλ, ΕΕ και ΝΑΤΟ συνολικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, για να ακούγονται όλα αυτά τα ανατριχιαστικά σχέδια περί Ριβιέρας» απάντησε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Είστε απλά αντισημίτες. Απλά δεν συμπαθείτε τους Εβραίους. Τίποτα άλλο. Γιατί αν ξέρατε έστω και λίγο από την περιοχή, θα ξέρατε ότι δεν έχει υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος για να γυρίσει κανένας στα σύνορά του το ‘67 ,αλλά δεν το ξέρατε», είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ κατηγόρησε το ΚΚΕ για «μίσος και απέχθεια» απέναντι στο Ισραήλ.

«Φανταστείτε κύριε πρόεδρε ότι το ΚΚΕ δεν ήξερε ότι δεν υπήρχε ποτέ Παλαιστινιακό κράτος, τι άλλο να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους, τους υποκριτές, που έκλειναν κάθε μέρα τους δρόμους στην Κηφισίας και έκαναν όλους τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται χωρίς να ξέρουν ούτε τον χάρτη της περιοχής», συνέχισε ο υπουργός Υγείας, με τη βουλευτή του ΚΚΕ να φωνάζει από τα έδρανα.

«Αφήστε μας κυρία μου. Κλάψτε λίγο για την Χαμάς που χάσατε! Κλάψτε, που ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξαφάνισαν τη Χαμάς από τον χάρτη του κόσμου για το καλό της ανθρωπότητας», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.