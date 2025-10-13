Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε αστυνομικός για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων

Σε φυλάκιση πέντε ετών καταδικάστηκε ένας συνταξιούχος αστυνομικός, γιατί -όταν ήταν ακόμη εν ενεργεία- κάλυπτε συμμορία που δραστηριοποιείτο στην λαθρεμπορία τσιγάρων στην αγορά Βλάλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 55χρονο -συνταξιούχο πλέον- αστυνομικό, για λαθρεμπορία και δωροληψία, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον απήλλαξε από τις πράξεις της συμμορίας και της κατάχρησης εξουσίας. Αποφάσισε δε, να μετατρέψει την ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως, την οποία ανέστειλε ως προς την εκτέλεσή της ενόψει του εφετείου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την ίδια υπόθεση, που αφορά την περίοδο 2017-18, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5,5 ετών – με αναστολή στην έφεση – δύο αδελφές που, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, διηύθυναν τη συμμορία. Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκαν άλλα δύο άτομα που είχαν εμπλοκή στη λαθρεμπορία, ενώ αθωώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι.

Η εμπλοκή του 55χρονου αστυνομικού, που το επίδικο διάστημα φαίνεται να υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας, προέκυψε από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Όπως κατέθεσε στη δίκη μάρτυρας αστυνομικός, ο 55χρονος κατηγορούμενος ενημέρωνε τα διευθυντικά στελέχη της συμμορίας ενόψει επικείμενων ελέγχων διευκολύνοντας τη δράση της εγκληματικής ομάδας.