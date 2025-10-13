Τραμπ: «Άρχισαν οι συνομιλίες για την δεύτερη φάση του Σχεδίου» – Έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου Αλ Σίσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα που φιλοξενείται στο αιγυπτιακό θέρετρο.

«Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ» είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «ισχυρό ηγέτη» σημειώνοντας ότι κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα και επανέλαβε ότι και το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

“Ξεκίνησε, σε ό,τι μας αφορά”, δήλωσε ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, σχετικά με την εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας. “Και ξέρετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους”.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που κορυφαίοι διπλωμάτες του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, έχουν υποστηρίξει ότι οι φιλοδοξίες της κυβέρνησης Τραμπ υπερβαίνουν τον τερματισμό του πολέμου και αντιθέτως θεωρούν το σχέδιο 20 σημείων ως την αρχή μιας πολύ ευρύτερης ώθησης για ειρήνη στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε αυτό το συναίσθημα συζητώντας για τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Αίγυπτος στην εφαρμογή του σχεδίου.

Ο Σίσι από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν ο μόνος ικανός να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.