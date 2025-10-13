Τραμπ: «Άρχισαν οι συνομιλίες για την δεύτερη φάση του Σχεδίου» – Έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου Αλ Σίσι

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: «Άρχισαν οι συνομιλίες για την δεύτερη φάση του Σχεδίου» – Έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου Αλ Σίσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα που φιλοξενείται στο αιγυπτιακό θέρετρο.

«Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ» είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «ισχυρό ηγέτη» σημειώνοντας ότι κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα και επανέλαβε ότι και το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

“Ξεκίνησε, σε ό,τι μας αφορά”, δήλωσε ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, σχετικά με την εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας. “Και ξέρετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους”.

Τα σχόλιά του έρχονται την ώρα που κορυφαίοι διπλωμάτες του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, έχουν υποστηρίξει ότι οι φιλοδοξίες της κυβέρνησης Τραμπ υπερβαίνουν τον τερματισμό του πολέμου και αντιθέτως θεωρούν το σχέδιο 20 σημείων ως την αρχή μιας πολύ ευρύτερης ώθησης για ειρήνη στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε αυτό το συναίσθημα συζητώντας για τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Αίγυπτος στην εφαρμογή του σχεδίου.

Ο Σίσι από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν ο μόνος ικανός να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

OpenBusiness: Επιστολή του ΒΕΘ στον Τάκη Θεοδωρικάκο – Τι ζητεί

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 13 δευτερόλεπτα;

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα
περισσότερα
18:24 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δίνει μια ελπίδα για την ειρήνη στην Ουκρανία»

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός που ε...
18:20 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Απελευθερώθηκε ο όμηρος που έσκαβε τον τάφο του – Εικόνες συγκίνησης από την επανένωση των επαναπατρισθέντων με τις οικογένειές τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο χρόνια μετά το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 2023 οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που είχαν απαχ...
17:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Απείλησε να μην μεταβεί στην Αίγυπτο αν πάει ο Νετανιάχου – Έκανε κύκλους με το αεροπλάνο μέχρι να πάρει επιβεβαίωση – Τι λένε ισραηλινές πηγές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατ...
17:47 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τέλος οι σφραγίδες στα διαβατήρια στα αεροδρόμια της ΕΕ – Πώς λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου «Entry/Exit System»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των συνόρων της, καθώς εισάγει σταδιακά έ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης