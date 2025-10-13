IFFHS: Ο Ολυμπιακός 47ος στον κόσμο – Πέντε ελληνικές ομάδες στο τοπ-501, κορυφαία η Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε επτά θέσεις, για να βρεθεί 47ος (από 54ος) με 219 βαθμούς, στη νέα παγκόσμια κατάταξη με τις 501 κορυφαίες ομάδες (1.10.24-30.9.25) που ανακοίνωσε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ο Παναθηναϊκός «σκαρφάλωσε» -από 93ος- στην 77η θέση με 176 βαθμούς, μπροστά από τον ΠΑΟΚ (112ος από 127ος με 142,5 βαθμούς). Ακολουθεί ο Άρης που προσπέρασε την ΑΕΚ, παραμένοντας στην 294η θέση (81,125 βαθμοί), ενώ η ΑΕΚ υποχώρησε στην 296η -από την 262η θέση- με 81 βαθμούς.

Στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει η Παρί Σεν Ζερμέν (537 βαθμοί), μπροστά από την Ρεάλ Μαδρίτης (505 βαθμοί) και πλέον την Ίντερ (493 βαθμοί), η οποία προσπέρασε την Τσέλσι (4η με 485 βαθμούς), ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Μπαρτσελόνα (451).

Στο «τοπ-100» βρίσκονται 65 ομάδες από την UEFA, 26 από την CONMEBOL, τέσσερις από την AFC, τρεις από την CAF και δύο από την CONCACAF, ενώ υπάρχουν 36 διαφορετικές χώρες (UEFA 24, CONMEBOL 6, AFC 2, CONCACAF 2, CAF 2). Η Βραζιλία έχει 11 συλλόγους, 9 η Ιταλία και 8 η Αγγλία.

Η κατάταξη στις πρώτες 10 θέσεις:

1. Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 537 βαθμοί

2. Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 505

3. Ίντερ Ιταλία 493

4. Τσέλσι Αγγλία 485

5. Μπαρτσελόνα Ισπανία 451

6. Μπάγερν Γερμανία 434

7. Άρσεναλ Αγγλία 369

8. Φλαμένγκο Βραζιλία 368

9. Ντόρτμουντ Γερμανία 365

10. Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 352

