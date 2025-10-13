Γαλλία – Λεκορνί: «Μοναδική αποστολή της κυβέρνησης είναι να ξεπεράσει την πολιτική κρίση» – Αύξηση των αμυντικών δαπανών προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευχαρίστησε σήμερα τους νέους υπουργούς που δέχτηκαν να ενταχθούν στην κυβέρνησή του, «μοναδική αποστολή» της οποίας είναι «να ξεπεράσει την πολιτική κρίση», όπως είπε.

«Μοναδικός στόχος» και «μοναδική αποστολή» της νέας κυβέρνησης είναι «να ξεπεράσει αυτήν την πολιτική κρίση» που «άφησε άναυδους τους συμπατριώτες μας» και «ένα μέρος του κόσμου» είπε ο Λεκορνί, καλώντας τους υπουργούς τους «να βάλουν στην άκρη το εγώ τους».

Παραμονή της παρουσίασης του προϋπολογισμού, από τον οποίο η κυβέρνηση εξαρτά την επιβίωσή της, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να τηρήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστούν η ρωσική απειλή και οι άλλες, παγκόσμιες προκλήσεις. Εν μέσω των περικοπών, το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι ένα από τα ελάχιστα του οποίου ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

«Στις 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος (Εμανουέλ Μακρόν) ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για να επιταχύνουμε τον επανεξοπλισμό μας. Είναι απαραίτητο. Θα φροντίσω να τηρηθεί ο λόγος του» είπε ο Λεκορνί, ο οποίος παρέδωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων στην Κατρίν Βοτρέν.

Τον Ιούλιο ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θέλει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες κατά 3,5 δισεκ. ευρώ, ώστε ο προϋπολογισμός του υπουργείου να φτάσει τα 57,2 δισεκ. ευρώ το 2026 και τα 63,4 δισεκ. το 2027, από 50,5 δισεκ. που ήταν φέτος. Δηλωμένη φιλοδοξία του Γάλλου προέδρου είναι να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του. Όταν ανέλαβε την προεδρία, το 2017, ήταν 32,2 δισεκ. ευρώ.

Στο σημερινό μήνυμά του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Λεκορνί ζήτησε «να συνεχιστεί η οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου στρατού: υβριδικού, με ενισχυμένες ικανότητες και ανθεκτικότητα (…) για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης».

Όλα πάντως θα εξαρτηθούν από το αν θα κατατεθεί πρόταση μομφής εναντίον της νέας κυβέρνησης και αν θα εγκριθεί το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού από την κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία. Ένα έργο που προαναγγέλλεται δύσκολο, δεδομένου ότι ο Λεκορνί έχει δηλώσει ότι δεν θα προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος που του επιτρέπει να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί των τριών προηγούμενων ετών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων αντικαρκινικού φαρμάκου

OpenBusiness: Επιστολή του ΒΕΘ στον Τάκη Θεοδωρικάκο – Τι ζητεί

Αυτό το ελληνικό νησί είναι ο κορυφαίος προορισμός για φθινοπωρινές διακοπές των Ιταλών – Δείτε γιατί

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 13 δευτερόλεπτα;

Δείχνει ο χάρτης του Instagram την τοποθεσία σας; Πώς να το ελέγξετε και να το απενεργοποιήσετε άμεσα
περισσότερα
18:40 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: «Άρχισαν οι συνομιλίες για την δεύτερη φάση του Σχεδίου» – Έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου Αλ Σίσι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ α...
18:24 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα δίνει μια ελπίδα για την ειρήνη στην Ουκρανία»

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός που ε...
18:20 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Απελευθερώθηκε ο όμηρος που έσκαβε τον τάφο του – Εικόνες συγκίνησης από την επανένωση των επαναπατρισθέντων με τις οικογένειές τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο χρόνια μετά το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 2023 οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που είχαν απαχ...
17:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Απείλησε να μην μεταβεί στην Αίγυπτο αν πάει ο Νετανιάχου – Έκανε κύκλους με το αεροπλάνο μέχρι να πάρει επιβεβαίωση – Τι λένε ισραηλινές πηγές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης